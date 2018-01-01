У Луцьку писали «листи місту». ФОТО





Про це пише видання



У рамках проекту усі присутні мали можливість написати лист у майбутнє. Відвідувачі заходу писали свої побажання майбутнім поколінням, поради, щодо того як розвивати Луцьк, а також враження про життя і перебування у сучасному, нинішньому нашому місті.



До написання листів долучилися громадські активісти, волонтери, журналісти.



Свій «лист місту» написав і колишній мер Луцька Богдан Шиба.



За словами організаторів заходу, ніхто, окрім самих авторів послань, не знатиме, що саме написано у тому чи іншому листі.



Усі конверти із листами складуть у скляну банку та зберігатимуть у відділенні «Укрпошти».



Таємниця про зміст листів відкриється через 30 років. Саме через три десятиліття планують відкрити цю ємність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочалася серія надихаючих зустрічей, щоб ближче познайомити лучан із історією міста, та людьми, які творять майбутнє обласного центру Волині.Про це пише видання Новини Т1 У рамках проекту усі присутні мали можливість написати лист у майбутнє. Відвідувачі заходу писали свої побажання майбутнім поколінням, поради, щодо того як розвивати Луцьк, а також враження про життя і перебування у сучасному, нинішньому нашому місті.До написання листів долучилися громадські активісти, волонтери, журналісти.Свій «лист місту» написав і колишній мер ЛуцькаЗа словами організаторів заходу, ніхто, окрім самих авторів послань, не знатиме, що саме написано у тому чи іншому листі.Усі конверти із листами складуть у скляну банку та зберігатимуть у відділенні «Укрпошти».Таємниця про зміст листів відкриється через 30 років. Саме через три десятиліття планують відкрити цю ємність.

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