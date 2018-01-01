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У Луцьку писали «листи місту». ФОТО

У Луцьку писали «листи місту». ФОТО
У Луцьку розпочалася серія надихаючих зустрічей, щоб ближче познайомити лучан із історією міста, та людьми, які творять майбутнє обласного центру Волині.

Про це пише видання Новини Т1.

У рамках проекту усі присутні мали можливість написати лист у майбутнє. Відвідувачі заходу писали свої побажання майбутнім поколінням, поради, щодо того як розвивати Луцьк, а також враження про життя і перебування у сучасному, нинішньому нашому місті.

До написання листів долучилися громадські активісти, волонтери, журналісти.

Свій «лист місту» написав і колишній мер Луцька Богдан Шиба.

За словами організаторів заходу, ніхто, окрім самих авторів послань, не знатиме, що саме написано у тому чи іншому листі.

Усі конверти із листами складуть у скляну банку та зберігатимуть у відділенні «Укрпошти».

Таємниця про зміст листів відкриється через 30 років. Саме через три десятиліття планують відкрити цю ємність.


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Теги: листи, Луцьк
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