У Луцьку писали «листи місту». ФОТО
Сьогодні, 21:50
У Луцьку розпочалася серія надихаючих зустрічей, щоб ближче познайомити лучан із історією міста, та людьми, які творять майбутнє обласного центру Волині.
Про це пише видання Новини Т1.
У рамках проекту усі присутні мали можливість написати лист у майбутнє. Відвідувачі заходу писали свої побажання майбутнім поколінням, поради, щодо того як розвивати Луцьк, а також враження про життя і перебування у сучасному, нинішньому нашому місті.
До написання листів долучилися громадські активісти, волонтери, журналісти.
Свій «лист місту» написав і колишній мер Луцька Богдан Шиба.
За словами організаторів заходу, ніхто, окрім самих авторів послань, не знатиме, що саме написано у тому чи іншому листі.
Усі конверти із листами складуть у скляну банку та зберігатимуть у відділенні «Укрпошти».
Таємниця про зміст листів відкриється через 30 років. Саме через три десятиліття планують відкрити цю ємність.
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Про це пише видання Новини Т1.
У рамках проекту усі присутні мали можливість написати лист у майбутнє. Відвідувачі заходу писали свої побажання майбутнім поколінням, поради, щодо того як розвивати Луцьк, а також враження про життя і перебування у сучасному, нинішньому нашому місті.
До написання листів долучилися громадські активісти, волонтери, журналісти.
Свій «лист місту» написав і колишній мер Луцька Богдан Шиба.
За словами організаторів заходу, ніхто, окрім самих авторів послань, не знатиме, що саме написано у тому чи іншому листі.
Усі конверти із листами складуть у скляну банку та зберігатимуть у відділенні «Укрпошти».
Таємниця про зміст листів відкриється через 30 років. Саме через три десятиліття планують відкрити цю ємність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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