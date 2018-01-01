У Московського патріархату є 2 варіанти, - волинський капелан
Сьогодні, 22:17
Волинський священик та капелан Михайло Бучак вважає, що після зняття анафеми з Філарета Київський патріархат перестануть називати неканонічною церквою.
Про це він розповів у коментарі «Першому».
Нагадаємо, у четвер, 11 жовтня, синод Вселенського патріархату зняв анафему з патріарха Філарета та продовжив процедуру надання автокефалії українській православній церкві.
«Те, що зараз відбувається – це найперше дія Бога. Думаю, свого часу Московський патріархат думав, що за 5 – максимум за 10 років Київський патріархат перестане існувати. Цього не сталось і це є свідченням того, що існування церкви в Україні – воля Божа. Те, що сьогодні відбувається не може не тішити кожного щирого православного українця», - зауважив священик.
З його слів, процес створення української помісної церкви завершиться собором, в якому візьмуть участь представники Київського та Московського патріархатів, Української автокефальної церкви. На ньому зокрема оберуть предстоятеля церкви.
«Сподіваюсь, це станеться до середини листопада», - каже Михайло Бучак.
«Головне тепер – не стати подобою Московського патріархату і не почати сміятись з наших братів, які до сьогоднішнього дня були в Московському патріархаті. Рішення Вселенського патріархату дало можливість розкрити обійми і обійняти один одного, забути про поняття УПЦ КП та УПЦ МП», - переконаний він.
Водночас Михайло Бучак вважає, що не усі представники Московського патріархату захочуть об’єднуватись з представниками Київського.
«В Московського патріархату є два варіанти – або бути екзархатом, або митрополією Московського патріархату в Україні, але тоді вони будуть частиною РПЦ. Все-таки частина священиків має співпрацю з структурами ФСБ і буде дуже важко перервати її. А є ще фанатично налаштовані люди», - пояснює духівник.
«Те, що сьогодні відбулось відкриває можливості порозуміння. Нема причин тепер не пускати вірних Київського патріархату в лаври – Почаївську чи Києво-Печерську. Ніхто тепер не може сказати, що це не канонічна церква», - резюмує капелан.
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Про це він розповів у коментарі «Першому».
Нагадаємо, у четвер, 11 жовтня, синод Вселенського патріархату зняв анафему з патріарха Філарета та продовжив процедуру надання автокефалії українській православній церкві.
«Те, що зараз відбувається – це найперше дія Бога. Думаю, свого часу Московський патріархат думав, що за 5 – максимум за 10 років Київський патріархат перестане існувати. Цього не сталось і це є свідченням того, що існування церкви в Україні – воля Божа. Те, що сьогодні відбувається не може не тішити кожного щирого православного українця», - зауважив священик.
З його слів, процес створення української помісної церкви завершиться собором, в якому візьмуть участь представники Київського та Московського патріархатів, Української автокефальної церкви. На ньому зокрема оберуть предстоятеля церкви.
«Сподіваюсь, це станеться до середини листопада», - каже Михайло Бучак.
«Головне тепер – не стати подобою Московського патріархату і не почати сміятись з наших братів, які до сьогоднішнього дня були в Московському патріархаті. Рішення Вселенського патріархату дало можливість розкрити обійми і обійняти один одного, забути про поняття УПЦ КП та УПЦ МП», - переконаний він.
Водночас Михайло Бучак вважає, що не усі представники Московського патріархату захочуть об’єднуватись з представниками Київського.
«В Московського патріархату є два варіанти – або бути екзархатом, або митрополією Московського патріархату в Україні, але тоді вони будуть частиною РПЦ. Все-таки частина священиків має співпрацю з структурами ФСБ і буде дуже важко перервати її. А є ще фанатично налаштовані люди», - пояснює духівник.
«Те, що сьогодні відбулось відкриває можливості порозуміння. Нема причин тепер не пускати вірних Київського патріархату в лаври – Почаївську чи Києво-Печерську. Ніхто тепер не може сказати, що це не канонічна церква», - резюмує капелан.
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