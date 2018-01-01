У Московського патріархату є 2 варіанти, - волинський капелан

Михайло Бучак вважає, що після зняття анафеми з Філарета Київський патріархат перестануть називати неканонічною церквою.



Про це він розповів у коментарі «



Нагадаємо, у четвер, 11 жовтня, синод Вселенського патріархату зняв анафему з патріарха Філарета та продовжив процедуру надання автокефалії українській православній церкві.



«Те, що зараз відбувається – це найперше дія Бога. Думаю, свого часу Московський патріархат думав, що за 5 – максимум за 10 років Київський патріархат перестане існувати. Цього не сталось і це є свідченням того, що існування церкви в Україні – воля Божа. Те, що сьогодні відбувається не може не тішити кожного щирого православного українця», - зауважив священик.



З його слів, процес створення української помісної церкви завершиться собором, в якому візьмуть участь представники Київського та Московського патріархатів, Української автокефальної церкви. На ньому зокрема оберуть предстоятеля церкви.



«Сподіваюсь, це станеться до середини листопада», - каже Михайло Бучак.



«Головне тепер – не стати подобою Московського патріархату і не почати сміятись з наших братів, які до сьогоднішнього дня були в Московському патріархаті. Рішення Вселенського патріархату дало можливість розкрити обійми і обійняти один одного, забути про поняття УПЦ КП та УПЦ МП», - переконаний він.



Водночас Михайло Бучак вважає, що не усі представники Московського патріархату захочуть об’єднуватись з представниками Київського.



«В Московського патріархату є два варіанти – або бути екзархатом, або митрополією Московського патріархату в Україні, але тоді вони будуть частиною РПЦ. Все-таки частина священиків має співпрацю з структурами ФСБ і буде дуже важко перервати її. А є ще фанатично налаштовані люди», - пояснює духівник.



«Те, що сьогодні відбулось відкриває можливості порозуміння. Нема причин тепер не пускати вірних Київського патріархату в лаври – Почаївську чи Києво-Печерську. Ніхто тепер не може сказати, що це не канонічна церква», - резюмує капелан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський священик та капеланвважає, що післяКиївський патріархат перестануть називати неканонічною церквою.Про це він розповів у коментарі « Першому ».Нагадаємо, у четвер, 11 жовтня, синод Вселенського патріархату зняв анафему з патріархата продовжив процедуру надання автокефалії українській православній церкві.«Те, що зараз відбувається – це найперше дія Бога. Думаю, свого часу Московський патріархат думав, що за 5 – максимум за 10 років Київський патріархат перестане існувати. Цього не сталось і це є свідченням того, що існування церкви в Україні – воля Божа. Те, що сьогодні відбувається не може не тішити кожного щирого православного українця», - зауважив священик.З його слів, процес створення української помісної церкви завершиться собором, в якому візьмуть участь представники Київського та Московського патріархатів, Української автокефальної церкви. На ньому зокрема оберуть предстоятеля церкви.«Сподіваюсь, це станеться до середини листопада», - каже Михайло Бучак.«Головне тепер – не стати подобою Московського патріархату і не почати сміятись з наших братів, які до сьогоднішнього дня були в Московському патріархаті. Рішення Вселенського патріархату дало можливість розкрити обійми і обійняти один одного, забути про поняття УПЦ КП та УПЦ МП», - переконаний він.Водночас Михайло Бучак вважає, що не усі представники Московського патріархату захочуть об’єднуватись з представниками Київського.«В Московського патріархату є два варіанти – або бути екзархатом, або митрополією Московського патріархату в Україні, але тоді вони будуть частиною РПЦ. Все-таки частина священиків має співпрацю з структурами ФСБ і буде дуже важко перервати її. А є ще фанатично налаштовані люди», - пояснює духівник.«Те, що сьогодні відбулось відкриває можливості порозуміння. Нема причин тепер не пускати вірних Київського патріархату в лаври – Почаївську чи Києво-Печерську. Ніхто тепер не може сказати, що це не канонічна церква», - резюмує капелан.

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