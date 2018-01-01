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У Московського патріархату є 2 варіанти, - волинський капелан

У Московського патріархату є 2 варіанти, - волинський капелан
Волинський священик та капелан Михайло Бучак вважає, що після зняття анафеми з Філарета Київський патріархат перестануть називати неканонічною церквою.

Про це він розповів у коментарі «Першому».

Нагадаємо, у четвер, 11 жовтня, синод Вселенського патріархату зняв анафему з патріарха Філарета та продовжив процедуру надання автокефалії українській православній церкві.

«Те, що зараз відбувається – це найперше дія Бога. Думаю, свого часу Московський патріархат думав, що за 5 – максимум за 10 років Київський патріархат перестане існувати. Цього не сталось і це є свідченням того, що існування церкви в Україні – воля Божа. Те, що сьогодні відбувається не може не тішити кожного щирого православного українця», - зауважив священик.

З його слів, процес створення української помісної церкви завершиться собором, в якому візьмуть участь представники Київського та Московського патріархатів, Української автокефальної церкви. На ньому зокрема оберуть предстоятеля церкви.

«Сподіваюсь, це станеться до середини листопада», - каже Михайло Бучак.

«Головне тепер – не стати подобою Московського патріархату і не почати сміятись з наших братів, які до сьогоднішнього дня були в Московському патріархаті. Рішення Вселенського патріархату дало можливість розкрити обійми і обійняти один одного, забути про поняття УПЦ КП та УПЦ МП», - переконаний він.

Водночас Михайло Бучак вважає, що не усі представники Московського патріархату захочуть об’єднуватись з представниками Київського.

«В Московського патріархату є два варіанти – або бути екзархатом, або митрополією Московського патріархату в Україні, але тоді вони будуть частиною РПЦ. Все-таки частина священиків має співпрацю з структурами ФСБ і буде дуже важко перервати її. А є ще фанатично налаштовані люди», - пояснює духівник.

«Те, що сьогодні відбулось відкриває можливості порозуміння. Нема причин тепер не пускати вірних Київського патріархату в лаври – Почаївську чи Києво-Печерську. Ніхто тепер не може сказати, що це не канонічна церква», - резюмує капелан.

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Теги: томос, Україна
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