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«Укрзалізниця» на Покрову призначила додатковий поїзд на Ковель

«Укрзалізниця» на Покрову призначила додатковий поїзд на Ковель
До свят Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва, що відзначаються 14 жовтня, «Укрзалізниця» призначила курсування додаткового поїзда № 197/198 Київ – Ковель.

Тож пасажири, які планують подорожі з 13 по 16 жовтня, можуть скористатися цим поїздом, - повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Додатковий поїзд № 197/198 Київ – Ковель курсуватиме в обох напрямках 14 та 16 жовтня.

Відправлення з Києва о 10:30 та прибуття до Ковеля о 18:25, із Ковеля відправлення о 12:30 та прибуття до Києва о 21:00.

Зупинки поїзда передбачені в Ківерцях, Рівному, Здолбунові та Шепетівці.

Квитки на ці додаткові поїзди вже доступні в залізничних касах.


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Теги: поїзд, Волинь
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