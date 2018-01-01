«Укрзалізниця» на Покрову призначила додатковий поїзд на Ковель
Сьогодні, 00:53
До свят Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва, що відзначаються 14 жовтня, «Укрзалізниця» призначила курсування додаткового поїзда № 197/198 Київ – Ковель.
Тож пасажири, які планують подорожі з 13 по 16 жовтня, можуть скористатися цим поїздом, - повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
Додатковий поїзд № 197/198 Київ – Ковель курсуватиме в обох напрямках 14 та 16 жовтня.
Відправлення з Києва о 10:30 та прибуття до Ковеля о 18:25, із Ковеля відправлення о 12:30 та прибуття до Києва о 21:00.
Зупинки поїзда передбачені в Ківерцях, Рівному, Здолбунові та Шепетівці.
Квитки на ці додаткові поїзди вже доступні в залізничних касах.
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Тож пасажири, які планують подорожі з 13 по 16 жовтня, можуть скористатися цим поїздом, - повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
Додатковий поїзд № 197/198 Київ – Ковель курсуватиме в обох напрямках 14 та 16 жовтня.
Відправлення з Києва о 10:30 та прибуття до Ковеля о 18:25, із Ковеля відправлення о 12:30 та прибуття до Києва о 21:00.
Зупинки поїзда передбачені в Ківерцях, Рівному, Здолбунові та Шепетівці.
Квитки на ці додаткові поїзди вже доступні в залізничних касах.
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