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12 жовтня на Волині: гортаючи календар

12 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначає луцька художниця Тетяна Панасюк (на фото).

Також особисте свято відзначають волинський радіоведучий і ді-джей Максим Фраєрман та екс-начальник Ягодинської митниці Геннадій Федик.

За православним календарем 12 жовтня іменини у тих, кого назвали Іванами.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

Щорічно 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом, який проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У Луцьку цього дня у 1955 році рішенням Луцької міської Ради Луцьке медичне училище перевели в трьохповерховий будинок на вул. Сталіна, 6 (Лесі Українки, 2). У цьому приміщені навчальний заклад знаходиться й сьогодні.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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