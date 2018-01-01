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Журналісти перевірили, чи готові терактів спецслужби на Волині

Журналісти перевірили, чи готові терактів спецслужби на Волині
Журналісти вирішили поцікавитись готовністю волинської влади і спеціальних служб до терористичного нападу на житловий квартал міста.

Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.Луцьк, - пише Перший.

За словами полковника СБУ Кузьменка, усі об’єкти критичної інфраструктури життєзабезпечення перебувають під пильним контролем. Відповідний спеціальний штаб завжди перебуває в бойовій готовності.

Та, власне, мешканці Луцька на ситуації такого типу не розраховують. Та й у відповідях на запитання: «Як правильно діяти у разі терористичного нападу?», губляться. Проте до боротьби з терористами готові.

Детальніше – у відео.



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Теги: СБУ, Волинь
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