Журналісти перевірили, чи готові терактів спецслужби на Волині





Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.Луцьк, - пише



За словами полковника СБУ Кузьменка, усі об’єкти критичної інфраструктури життєзабезпечення перебувають під пильним контролем. Відповідний спеціальний штаб завжди перебуває в бойовій готовності.



Та, власне, мешканці Луцька на ситуації такого типу не розраховують. Та й у відповідях на запитання: «Як правильно діяти у разі терористичного нападу?», губляться. Проте до боротьби з терористами готові.



Детальніше – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналісти вирішили поцікавитись готовністю волинської влади і спеціальних служб до терористичного нападу на житловий квартал міста.Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.Луцьк, - пише Перший За словами полковника СБУ, усі об’єкти критичної інфраструктури життєзабезпечення перебувають під пильним контролем. Відповідний спеціальний штаб завжди перебуває в бойовій готовності.Та, власне, мешканці Луцька на ситуації такого типу не розраховують. Та й у відповідях на запитання: «Як правильно діяти у разі терористичного нападу?», губляться. Проте до боротьби з терористами готові.Детальніше – у відео.

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