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Перевізник відмовився обслуговувати маршрут у Луцьку. ВІДЕО

Перевізник відмовився обслуговувати маршрут у Луцьку. ВІДЕО
Перевізник у Луцьку не виконує умови договору та відмовився обслуговувати маршрут №18.

Про це розповів начальник управління транспорту Луцької міськради Володимир Степанов, - передає UA: Волинь.

Маршрут обслуговував Сергій Дьомін. Перевізник стверджує: місто не компенсує різницю за розрахунковим тарифом, тому машини не пускатиме на рейс.

Нагадаємо, у Луцьку створили петицію з проханням відновити маршрут №18.



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Теги: маршрутка, Луцьк
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