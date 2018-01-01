Перевізник відмовився обслуговувати маршрут у Луцьку. ВІДЕО





Про це розповів начальник управління транспорту Луцької міськради Володимир Степанов, - передає



Маршрут обслуговував Сергій Дьомін. Перевізник стверджує: місто не компенсує різницю за розрахунковим тарифом, тому машини не пускатиме на рейс.



Нагадаємо, у Луцьку створили петицію з проханням відновити маршрут №18.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перевізник у Луцьку не виконує умови договору та відмовився обслуговувати маршрут №18.Про це розповів начальник управління транспорту Луцької міськради, - передає UA: Волинь Маршрут обслуговував. Перевізник стверджує: місто не компенсує різницю за розрахунковим тарифом, тому машини не пускатиме на рейс.Нагадаємо, у Луцькуз проханням відновити маршрут №18.

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