Перевізник відмовився обслуговувати маршрут у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:12
Перевізник у Луцьку не виконує умови договору та відмовився обслуговувати маршрут №18.
Про це розповів начальник управління транспорту Луцької міськради Володимир Степанов, - передає UA: Волинь.
Маршрут обслуговував Сергій Дьомін. Перевізник стверджує: місто не компенсує різницю за розрахунковим тарифом, тому машини не пускатиме на рейс.
Нагадаємо, у Луцьку створили петицію з проханням відновити маршрут №18.
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Про це розповів начальник управління транспорту Луцької міськради Володимир Степанов, - передає UA: Волинь.
Маршрут обслуговував Сергій Дьомін. Перевізник стверджує: місто не компенсує різницю за розрахунковим тарифом, тому машини не пускатиме на рейс.
Нагадаємо, у Луцьку створили петицію з проханням відновити маршрут №18.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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