Букет троянд на стеблинках із волосся: незвична виставка в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 07:11
У Луцьку відкрилась виставка майстра мікромініатюр Володимира Казаряна.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.
У Луцьку триває виставка майстра мікромініатюр Володимира Казаряна.
Свої роботи митець розмістив на маковому зерні, на волосині, у вушку голки.
Подробиці незвичної виставки – у відео.
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Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.
У Луцьку триває виставка майстра мікромініатюр Володимира Казаряна.
Свої роботи митець розмістив на маковому зерні, на волосині, у вушку голки.
Подробиці незвичної виставки – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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