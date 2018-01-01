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Букет троянд на стеблинках із волосся: незвична виставка в Луцьку. ВІДЕО

Букет троянд на стеблинках із волосся: незвична виставка в Луцьку. ВІДЕО
У Луцьку відкрилась виставка майстра мікромініатюр Володимира Казаряна.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.

У Луцьку триває виставка майстра мікромініатюр Володимира Казаряна.

Свої роботи митець розмістив на маковому зерні, на волосині, у вушку голки.

Подробиці незвичної виставки – у відео.




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Теги: виставка, Луцьк
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