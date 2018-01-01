Букет троянд на стеблинках із волосся: незвична виставка в Луцьку. ВІДЕО

Володимира Казаряна.



Про це йдеться в сюжеті телеканалу



У Луцьку триває виставка майстра мікромініатюр Володимира Казаряна.



Свої роботи митець розмістив на маковому зерні, на волосині, у вушку голки.



Подробиці незвичної виставки – у відео.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відкрилась виставка майстра мікромініатюрПро це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь У Луцьку триває виставка майстра мікромініатюр Володимира Казаряна.Свої роботи митець розмістив на маковому зерні, на волосині, у вушку голки.Подробиці незвичної виставки – у відео.

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