Під Києвом дівчина на Mazda влетіла у вітрину магазину. ФОТО





Про це повідомляють



Дорожньо-транспортна пригода трапилася вдень 11 жовтня на вулиці Святошинській.



«Пані на Mazda ледь не збивши людей на тротуарі, в‘їхала у магазин. Ніби твереза, а свою поведінку пояснити не змогла», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Вишневому поблизу столиці дівчина на автомобілі в’їхала у вітрину крамниці.Про це повідомляють Факти ICTV Дорожньо-транспортна пригода трапилася вдень 11 жовтня на вулиці Святошинській.«Пані на Mazda ледь не збивши людей на тротуарі, в‘їхала у магазин. Ніби твереза, а свою поведінку пояснити не змогла», – йдеться у повідомленні.

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