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Під Києвом дівчина на Mazda влетіла у вітрину магазину. ФОТО

Під Києвом дівчина на Mazda влетіла у вітрину магазину. ФОТО
У місті Вишневому поблизу столиці дівчина на автомобілі в’їхала у вітрину крамниці.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вдень 11 жовтня на вулиці Святошинській.

«Пані на Mazda ледь не збивши людей на тротуарі, в‘їхала у магазин. Ніби твереза, а свою поведінку пояснити не змогла», – йдеться у повідомленні.

Під Києвом дівчина на Mazda влетіла у вітрину магазину. ФОТО
Під Києвом дівчина на Mazda влетіла у вітрину магазину. ФОТО
Під Києвом дівчина на Mazda влетіла у вітрину магазину. ФОТО

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Теги: ДТП
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