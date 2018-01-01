Під Києвом дівчина на Mazda влетіла у вітрину магазину. ФОТО
Сьогодні, 02:58
У місті Вишневому поблизу столиці дівчина на автомобілі в’їхала у вітрину крамниці.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вдень 11 жовтня на вулиці Святошинській.
«Пані на Mazda ледь не збивши людей на тротуарі, в‘їхала у магазин. Ніби твереза, а свою поведінку пояснити не змогла», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вдень 11 жовтня на вулиці Святошинській.
«Пані на Mazda ледь не збивши людей на тротуарі, в‘їхала у магазин. Ніби твереза, а свою поведінку пояснити не змогла», – йдеться у повідомленні.
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