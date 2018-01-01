Пожежа на Волині: посеред дороги горіла вантажівка. ВІДЕО
Сьогодні, 08:47
У Володимирі пожежники гасили автівку, яка зайнялася посеред дороги.
Відео з цього інцинденту у Facebook виклав Володимир Баранський, - пише Район.Володимир-Волинський.
Сталося це 11 жовтня, пообіді.
В коментарях згадано, що ймовірніше за все зайнялося вугілля, яке перевозили в автомобілі.
На відео видно, що пожежники спрацювали оперативно, а на місці події прибула поліція.
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Відео з цього інцинденту у Facebook виклав Володимир Баранський, - пише Район.Володимир-Волинський.
Сталося це 11 жовтня, пообіді.
В коментарях згадано, що ймовірніше за все зайнялося вугілля, яке перевозили в автомобілі.
На відео видно, що пожежники спрацювали оперативно, а на місці події прибула поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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