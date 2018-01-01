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Пожежа на Волині: посеред дороги горіла вантажівка. ВІДЕО

Пожежа на Волині: посеред дороги горіла вантажівка. ВІДЕО
У Володимирі пожежники гасили автівку, яка зайнялася посеред дороги.

Відео з цього інцинденту у Facebook виклав Володимир Баранський, - пише Район.Володимир-Волинський.

Сталося це 11 жовтня, пообіді.

В коментарях згадано, що ймовірніше за все зайнялося вугілля, яке перевозили в автомобілі.

На відео видно, що пожежники спрацювали оперативно, а на місці події прибула поліція.


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Теги: пожежа, Волинь
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