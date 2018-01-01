Пожежа на Волині: посеред дороги горіла вантажівка. ВІДЕО





Відео з цього інцинденту у Facebook виклав Володимир Баранський, - пише



Сталося це 11 жовтня, пообіді.



В коментарях згадано, що ймовірніше за все зайнялося вугілля, яке перевозили в автомобілі.



На відео видно, що пожежники спрацювали оперативно, а на місці події прибула поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі пожежники гасили автівку, яка зайнялася посеред дороги.Відео з цього інцинденту у Facebook виклав Володимир Баранський, - пише Район.Володимир-Волинський Сталося це 11 жовтня, пообіді.В коментарях згадано, що ймовірніше за все зайнялося вугілля, яке перевозили в автомобілі.На відео видно, що пожежники спрацювали оперативно, а на місці події прибула поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію