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Волинян запрошують на «Козацькі розваги» у Ківерці

Волинян запрошують на «Козацькі розваги» у Ківерці
Опублікували програму заходів у Ківерцях з нагоди Дня захисника України та створення Української повстанської армії, які відзначають 14 жовтня.

Про це йдеться на сайті Ківерцівської міської ради.

14 жовтня о 13-й годині на стадіоні «Колос» у Ківерцях відбудуться «Козацькі розваги», де будуть змагатися найміцніші, найспритніші, найвитриваліші козаки міста та району.

Окрім цього, 12 і 14 жовтня відбудуться зустрічі, покладання квітів, богослужіння та святкові концерти. Детальніше можна ознайомитися із переліком заходів у афіші.


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Теги: Ківерці, розваги, День захисника
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