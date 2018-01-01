Волинян запрошують на «Козацькі розваги» у Ківерці





Про це йдеться на сайті Ківерцівської міської ради.



14 жовтня о 13-й годині на стадіоні «Колос» у Ківерцях відбудуться «Козацькі розваги», де будуть змагатися найміцніші, найспритніші, найвитриваліші козаки міста та району.



Окрім цього, 12 і 14 жовтня відбудуться зустрічі, покладання квітів, богослужіння та святкові концерти. Детальніше можна ознайомитися із переліком заходів у афіші.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували програму заходів у Ківерцях з нагоди Дня захисника України та створення Української повстанської армії, які відзначають 14 жовтня.Про це йдеться на сайті Ківерцівської міської ради.14 жовтня о 13-й годині на стадіоні «Колос» у Ківерцях відбудуться «Козацькі розваги», де будуть змагатися найміцніші, найспритніші, найвитриваліші козаки міста та району.Окрім цього, 12 і 14 жовтня відбудуться зустрічі, покладання квітів, богослужіння та святкові концерти. Детальніше можна ознайомитися із переліком заходів у афіші.

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