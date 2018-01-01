«Досі перед очима стоять понівечені та обгорілі тіла бійців», - волинський медик про зону АТО

Вадим Соловей розповів про своє перебування в зоні бойових дій.



Отримана повістка з військкомату не стала для чоловіка неочікуваною. Він каже, що бажання бути корисним на фронті відразу взяло верх над страхом і невідомістю. Гнітило лише те, що покидав вдома молоду дружину і двоє маленьких дітей, - пише



Військовий вишкіл Вадим проходив спочатку на Рівненському, а пізніше на Яворівському полігонах. До речі, на останньому ази тактичної медицини разом з двома десятками інших молодих фахівців (здебільшого працівниками реанімаційних відділень) переймав в канадських інструкторів.



Протягом місяця ті навчали наших військовослужбовців накладати турнікети, обстежувати хворих в бронежилетах, евакуйовувати поранених з поля бою тощо. А вже незабаром отримані навики новобранці, в тому числі і Соловей, застосовували в умовах реальних бойових дій на сході країни.



Три місяці наш земляк ніс службу в місті Курахове і ще понад півроку – в Красноармійську, де був закріплений за 66-м мобільним військово-медичним госпіталем. Зі слів Вадима, медикам часто доводилось змінювати місця дислокації, оскільки входили ще до груп медичного підсилення… Такі загони знаходились через кожні п’ятнадцять кілометрів і займались вони переважно евакуацією хворих з лінії розмежування, стабілізовували їх стан для подальшого транспортування, а за необхідності прямо на місці проводили й хірургічні втручання.



«На передовій не було ієрархії статусів та чіткого розподілу обов’язків… Я, скажімо, знеболення хворим робив і перев’язки. Бо коли в санчастину поступає одночасно п’ять і більше важкопоранених, а таке траплялося принаймні раз на місяць, то доводиться братися за усе, щоб якось полегшити їхні страждання.



Пригадується, в Красноармійську нам якось доправили трьох військовослужбовців з шахти Бутівка, в чий бліндаж влучила фугасна міна. Досі перед очима стоять понівечені та обгорілі тіла цих бійців, чується страшний стогін і благання про допомогу. Після АТО мене вже нічим не здивуєш. На жаль, боротися за життя військових з різного ступеня травмами, кульовими пораненнями, опіками, контузіями, відірваними кінцівками тут доводилось мало не щодня, бо обстріли і артилерійські канонади вщухали рідко».



Вадим Соловей констатує, що більшість пацієнтів вдавалося врятувати і це заслуга не тільки військових медиків, а й волонтерів, які своєчасно і в необхідній кількості доправляли на передову необхідні медикаменти та устаткування.



– Держава на той час взагалі була не готова до військового протистояння, адже спромагалась забезпечувати прифронтові медзаклади лише простроченим активованим вугіллям. Усе трималося на ентузіазмі і підтримці небайдужих людей, – каже.



Повернувшись із фронту, Вадим Соловей продовжує працювати на швидкій. Надає першу медичну допомогу жителям не лише нашого району. За зміну завжди виїжджає на 10-12 викликів. Цю роботу він дійсно любить, проте зізнається, що в зоні АТО відчував свою значимість як медика більше. В цивільному ж житті люди інколи телефонують на екстрений номер 103 і просять приїхати бригаду швидкої й без вагомої на те причини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник виїзної бригади швидкої медичної допомогирозповів про своє перебування в зоні бойових дій.Отримана повістка з військкомату не стала для чоловіка неочікуваною. Він каже, що бажання бути корисним на фронті відразу взяло верх над страхом і невідомістю. Гнітило лише те, що покидав вдома молоду дружину і двоє маленьких дітей, - пише Район.Локачі Військовий вишкіл Вадим проходив спочатку на Рівненському, а пізніше на Яворівському полігонах. До речі, на останньому ази тактичної медицини разом з двома десятками інших молодих фахівців (здебільшого працівниками реанімаційних відділень) переймав в канадських інструкторів.Протягом місяця ті навчали наших військовослужбовців накладати турнікети, обстежувати хворих в бронежилетах, евакуйовувати поранених з поля бою тощо. А вже незабаром отримані навики новобранці, в тому числі і Соловей, застосовували в умовах реальних бойових дій на сході країни.Три місяці наш земляк ніс службу в місті Курахове і ще понад півроку – в Красноармійську, де був закріплений за 66-м мобільним військово-медичним госпіталем. Зі слів Вадима, медикам часто доводилось змінювати місця дислокації, оскільки входили ще до груп медичного підсилення… Такі загони знаходились через кожні п’ятнадцять кілометрів і займались вони переважно евакуацією хворих з лінії розмежування, стабілізовували їх стан для подальшого транспортування, а за необхідності прямо на місці проводили й хірургічні втручання.«На передовій не було ієрархії статусів та чіткого розподілу обов’язків… Я, скажімо, знеболення хворим робив і перев’язки. Бо коли в санчастину поступає одночасно п’ять і більше важкопоранених, а таке траплялося принаймні раз на місяць, то доводиться братися за усе, щоб якось полегшити їхні страждання.Пригадується, в Красноармійську нам якось доправили трьох військовослужбовців з шахти Бутівка, в чий бліндаж влучила фугасна міна. Досі перед очима стоять понівечені та обгорілі тіла цих бійців, чується страшний стогін і благання про допомогу. Після АТО мене вже нічим не здивуєш. На жаль, боротися за життя військових з різного ступеня травмами, кульовими пораненнями, опіками, контузіями, відірваними кінцівками тут доводилось мало не щодня, бо обстріли і артилерійські канонади вщухали рідко».Вадим Соловей констатує, що більшість пацієнтів вдавалося врятувати і це заслуга не тільки військових медиків, а й волонтерів, які своєчасно і в необхідній кількості доправляли на передову необхідні медикаменти та устаткування.– Держава на той час взагалі була не готова до військового протистояння, адже спромагалась забезпечувати прифронтові медзаклади лише простроченим активованим вугіллям. Усе трималося на ентузіазмі і підтримці небайдужих людей, – каже.Повернувшись із фронту, Вадим Соловей продовжує працювати на швидкій. Надає першу медичну допомогу жителям не лише нашого району. За зміну завжди виїжджає на 10-12 викликів. Цю роботу він дійсно любить, проте зізнається, що в зоні АТО відчував свою значимість як медика більше. В цивільному ж житті люди інколи телефонують на екстрений номер 103 і просять приїхати бригаду швидкої й без вагомої на те причини.

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