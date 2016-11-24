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У Луцьку вночі зловили продавців, які продають алкоголь

У Луцьку вночі зловили продавців, які продають алкоголь
У Луцьку знову виявили чергові факти продажу алкоголю у нічний час.

Так, в ніч з 10 на 11 жовтня в громадських місцях на території міста було проведено рейд, під час якого перевірили комп’ютерні клуби, інтернет-кафе та заклади державних лотерей, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Тож, виявили два факти порушення режиму роботи закладами національної лотереї, а також 1 факт порушення продажу пива після 22.00 години у закладі торгівлі.

Відтак, винесли дві постанови у справі про адміністративне правопорушення за ст. 182 КУпАП на працівників закладів національної лотереї “Спорт-лото” (вул. Електроапаратна, 2 г, вул. Станіславського, 52 в), а також складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП на продавця торгового павільйону «Лювіна» (вул. Конякіна, 14 к).

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Теги: Луцьк, алкоголь, продаж
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