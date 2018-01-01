Крадену на Волині деревину знайшли у сусідній області
Сьогодні, 10:03
Крадену у Маневицькому районі деревину знайшли у Рівненській області.
Так, 10 жовтня, у Тельчівському лісництві ДП «Колківське ЛГ», що у Маневицькому районі, було виявлено самовільну порубку 7 дерев сосни, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
За деякий час деревину, зрізи якої точно співпали із виявленими на території лісництва, за слідами коліс підводи вдалося знайти на одному з приватних обійсть у Костопільському районі сусідньої Рівненщини.
За фактом самовільної рубки проводяться слідчі дії. В результаті яких буде встановлено і міру покарання, і суму штрафу та збитків, завданих лісовому господарству.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 10 жовтня, у Тельчівському лісництві ДП «Колківське ЛГ», що у Маневицькому районі, було виявлено самовільну порубку 7 дерев сосни, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
За деякий час деревину, зрізи якої точно співпали із виявленими на території лісництва, за слідами коліс підводи вдалося знайти на одному з приватних обійсть у Костопільському районі сусідньої Рівненщини.
За фактом самовільної рубки проводяться слідчі дії. В результаті яких буде встановлено і міру покарання, і суму штрафу та збитків, завданих лісовому господарству.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Одну з вулиць Луцька хочуть назвати на честь Левка Лук’яненка
Сьогодні, 10:20
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Сьогодні, 10:12
Крадену на Волині деревину знайшли у сусідній області
Сьогодні, 10:03
У Луцьку вночі зловили продавців, які продають алкоголь
Сьогодні, 09:41
«Досі перед очима стоять понівечені та обгорілі тіла бійців», - волинський медик про зону АТО
Сьогодні, 09:31