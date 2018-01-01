Крадену на Волині деревину знайшли у сусідній області

Крадену у Маневицькому районі деревину знайшли у Рівненській області.Так, 10 жовтня, у Тельчівському лісництві ДП «Колківське ЛГ», що у Маневицькому районі, було виявлено самовільну порубку 7 дерев сосни, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.За деякий час деревину, зрізи якої точно співпали із виявленими на території лісництва, за слідами коліс підводи вдалося знайти на одному з приватних обійсть у Костопільському районі сусідньої Рівненщини.За фактом самовільної рубки проводяться слідчі дії. В результаті яких буде встановлено і міру покарання, і суму штрафу та збитків, завданих лісовому господарству.