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Крадену на Волині деревину знайшли у сусідній області

Крадену на Волині деревину знайшли у сусідній області
Крадену у Маневицькому районі деревину знайшли у Рівненській області.

Так, 10 жовтня, у Тельчівському лісництві ДП «Колківське ЛГ», що у Маневицькому районі, було виявлено самовільну порубку 7 дерев сосни, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

За деякий час деревину, зрізи якої точно співпали із виявленими на території лісництва, за слідами коліс підводи вдалося знайти на одному з приватних обійсть у Костопільському районі сусідньої Рівненщини.

За фактом самовільної рубки проводяться слідчі дії. В результаті яких буде встановлено і міру покарання, і суму штрафу та збитків, завданих лісовому господарству.


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Теги: крадіжка, деревина, Волинь
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