Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Сьогодні, 10:12
Відомий фотограф Віктор Чухрай показав фото неймовірно гарного неба у Луцьку.
Фото чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Осіннє небо над містом" - фотопроект, який я знімаю з кінця 80-х, і ніяк не дозніму. До Дня художника він сьогодні у синіх, кобальтових кольорах...", - йдеться у дописі.
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Фото чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Осіннє небо над містом" - фотопроект, який я знімаю з кінця 80-х, і ніяк не дозніму. До Дня художника він сьогодні у синіх, кобальтових кольорах...", - йдеться у дописі.
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