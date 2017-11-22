Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа

Віктор Чухрай показав фото неймовірно гарного неба у Луцьку.



Фото чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook.



"Осіннє небо над містом" - фотопроект, який я знімаю з кінця 80-х, і ніяк не дозніму. До Дня художника він сьогодні у синіх, кобальтових кольорах...", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий фотографпоказав фото неймовірно гарного неба у Луцьку.Фото чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook."Осіннє небо над містом" - фотопроект, який я знімаю з кінця 80-х, і ніяк не дозніму. До Дня художника він сьогодні у синіх, кобальтових кольорах...", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію