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Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа

Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Відомий фотограф Віктор Чухрай показав фото неймовірно гарного неба у Луцьку.

Фото чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Осіннє небо над містом" - фотопроект, який я знімаю з кінця 80-х, і ніяк не дозніму. До Дня художника він сьогодні у синіх, кобальтових кольорах...", - йдеться у дописі.

Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа
Осіннє небо над Луцьком на світлинах фотографа

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Теги: фото, осінь, Луцьк
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