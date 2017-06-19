В аварії на Волині травмувався мотоцикліст
Сьогодні, 10:38
У Володимирі-Волинському в ДТП травмувався мотоцикліст.
Інцидент трапився сьогодні вночі, 12 жовтня, на вулиці Ковельській, - інформує ГУНП у Волинській області.
Автомобіль ВАЗ 2108 зіткнувся із мотоциклом Kawasaki. Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
За кермом легковика перебував 25-річний житель сусідньої Львівської області. Водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом Kawasaki, під керуванням 27-річного жителя Володимира-Волинського.
У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації до лікарні.
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Інцидент трапився сьогодні вночі, 12 жовтня, на вулиці Ковельській, - інформує ГУНП у Волинській області.
Автомобіль ВАЗ 2108 зіткнувся із мотоциклом Kawasaki. Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
За кермом легковика перебував 25-річний житель сусідньої Львівської області. Водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом Kawasaki, під керуванням 27-річного жителя Володимира-Волинського.
У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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