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В аварії на Волині травмувався мотоцикліст

В аварії на Волині травмувався мотоцикліст
У Володимирі-Волинському в ДТП травмувався мотоцикліст.

Інцидент трапився сьогодні вночі, 12 жовтня, на вулиці Ковельській, - інформує ГУНП у Волинській області.

Автомобіль ВАЗ 2108 зіткнувся із мотоциклом Kawasaki. Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

За кермом легковика перебував 25-річний житель сусідньої Львівської області. Водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом Kawasaki, під керуванням 27-річного жителя Володимира-Волинського.

У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації до лікарні.


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Теги: аварія, Володимир
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