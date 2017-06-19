В аварії на Волині травмувався мотоцикліст





Інцидент трапився сьогодні вночі, 12 жовтня, на вулиці Ковельській, - інформує ГУНП у Волинській області.



Автомобіль ВАЗ 2108 зіткнувся із мотоциклом Kawasaki. Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



За кермом легковика перебував 25-річний житель сусідньої Львівської області. Водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом Kawasaki, під керуванням 27-річного жителя Володимира-Волинського.



У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації до лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському в ДТП травмувався мотоцикліст.Інцидент трапився сьогодні вночі, 12 жовтня, на вулиці Ковельській, - інформує ГУНП у Волинській області.Автомобіль ВАЗ 2108 зіткнувся із мотоциклом Kawasaki. Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.За кермом легковика перебував 25-річний житель сусідньої Львівської області. Водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом Kawasaki, під керуванням 27-річного жителя Володимира-Волинського.У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації до лікарні.

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