У Луцьку поки не буде вулиці Сенатора Маккейна

Одну з вулиць Луцька поки не називатимуть на честь сенатора, котрий підтримував Україну.Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.За словами Миколи Федіка, була. Однак вона набрала 48 із 300 необхідних голосів.«У нас є вулиця– російської політичної діячки, правозахисниці. Маккейн достойний, аби назвати одну з вулиць на його честь», - зауважила представниця Інституту національної пам’ятіНатомість депутатвиступив проти, аби називати вулиці іменами людей, які не мають стосунку до України. До того ж, вважає він, у місті потрібно перейменовувати вулиці не лише на іменні, а й на абстрактні, наприклад, Садову, Яблуневу тощо.«Ми, як українці, маємо надавати перевагу українцям», - сказав Федік.З такою позицією не погодився начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури міської ради«Маккейн не просто підтримував Україну, він змінив політичне ставлення до України».У підсумку, члени комісії відклали розгляд питання.