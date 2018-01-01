У Луцьку поки не буде вулиці Сенатора Маккейна
Сьогодні, 10:42
Одну з вулиць Луцька поки не називатимуть на честь сенатора Джона Маккейна, котрий підтримував Україну.
Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.
За словами Миколи Федіка, була петиція до міської ради щодо перейменування однієї з вулиць на честь Маккейна. Однак вона набрала 48 із 300 необхідних голосів.
«У нас є вулиця Валерії Новодворської – російської політичної діячки, правозахисниці. Маккейн достойний, аби назвати одну з вулиць на його честь», - зауважила представниця Інституту національної пам’яті Леся Бондарук.
Натомість депутат Павло Данильчук виступив проти, аби називати вулиці іменами людей, які не мають стосунку до України. До того ж, вважає він, у місті потрібно перейменовувати вулиці не лише на іменні, а й на абстрактні, наприклад, Садову, Яблуневу тощо.
«Ми, як українці, маємо надавати перевагу українцям», - сказав Федік.
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З такою позицією не погодився начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури міської ради Петро Троневич:
«Маккейн не просто підтримував Україну, він змінив політичне ставлення до України».
У підсумку, члени комісії відклали розгляд питання.
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Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.
За словами Миколи Федіка, була петиція до міської ради щодо перейменування однієї з вулиць на честь Маккейна. Однак вона набрала 48 із 300 необхідних голосів.
«У нас є вулиця Валерії Новодворської – російської політичної діячки, правозахисниці. Маккейн достойний, аби назвати одну з вулиць на його честь», - зауважила представниця Інституту національної пам’яті Леся Бондарук.
Натомість депутат Павло Данильчук виступив проти, аби називати вулиці іменами людей, які не мають стосунку до України. До того ж, вважає він, у місті потрібно перейменовувати вулиці не лише на іменні, а й на абстрактні, наприклад, Садову, Яблуневу тощо.
«Ми, як українці, маємо надавати перевагу українцям», - сказав Федік.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Справжній друг, якого ніким не замінити»: реакція України на смерть Маккейна
З такою позицією не погодився начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури міської ради Петро Троневич:
«Маккейн не просто підтримував Україну, він змінив політичне ставлення до України».
У підсумку, члени комісії відклали розгляд питання.
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