У Луцьку можуть перейменувати вулицю Потапова





Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.



Депутат Павло Данильчук запропонував перейменувати вулицю Потапова на Героїв «Волинської Січі».



«Це хлопці-волиняни, які загинули на Майдані. Вона йде від меморіалу і до Степана Бандери. Там є школа, бібліотека, гуртожиток», - зауважив обранець громади.



Члени комісії підтримали пропозицію. Це питання винесуть на громадське обговорення.

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