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У Луцьку можуть перейменувати вулицю Потапова

У Луцьку можуть перейменувати вулицю Потапова
У Луцьку планують перейменувати вулицю Потапова.

Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.

Депутат Павло Данильчук запропонував перейменувати вулицю Потапова на Героїв «Волинської Січі».

«Це хлопці-волиняни, які загинули на Майдані. Вона йде від меморіалу і до Степана Бандери. Там є школа, бібліотека, гуртожиток», - зауважив обранець громади.

Члени комісії підтримали пропозицію. Це питання винесуть на громадське обговорення.

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Теги: Потапова, вулиця, Луцьк
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