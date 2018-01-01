У Луцьку можуть перейменувати вулицю Потапова
Сьогодні, 11:01
У Луцьку планують перейменувати вулицю Потапова.
Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.
Депутат Павло Данильчук запропонував перейменувати вулицю Потапова на Героїв «Волинської Січі».
«Це хлопці-волиняни, які загинули на Майдані. Вона йде від меморіалу і до Степана Бандери. Там є школа, бібліотека, гуртожиток», - зауважив обранець громади.
Члени комісії підтримали пропозицію. Це питання винесуть на громадське обговорення.
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Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.
Депутат Павло Данильчук запропонував перейменувати вулицю Потапова на Героїв «Волинської Січі».
«Це хлопці-волиняни, які загинули на Майдані. Вона йде від меморіалу і до Степана Бандери. Там є школа, бібліотека, гуртожиток», - зауважив обранець громади.
Члени комісії підтримали пропозицію. Це питання винесуть на громадське обговорення.
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