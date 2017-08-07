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У Києві Honda на смерть збила двох пішоходів

У Києві Honda на смерть збила двох пішоходів
У Києві на кільцевій дорозі близько 01.00 водій Honda Accord Sport на смерть збив двох пішоходів-порушників.

Перед аварією вони вживали спиртні напої, а потім вирішили перебігти чотирьохсмугову магістраль у непередбаченому місці, - розповів Інформатору друг загиблих.

Він намагався відмовити їх, але друзі його не послухали.

Чоловіки перейшли три смуги, але в крайній лівій рухався автомобіль Honda, водій якого не зміг уникнути зіткнення.

Удар був такої сили, що пішоходів відкинуло на кілька метрів. Обидва загинули на місці.

Від удару серйозні пошкодження отримав і автомобіль. У машини розбита все передня частина і лобове скло, водій не постраждав.


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Теги: Київ, аварія, смерть, пішоходи
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