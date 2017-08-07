У Києві Honda на смерть збила двох пішоходів





Перед аварією вони вживали спиртні напої, а потім вирішили перебігти чотирьохсмугову магістраль у непередбаченому місці, - розповів



Він намагався відмовити їх, але друзі його не послухали.



Чоловіки перейшли три смуги, але в крайній лівій рухався автомобіль Honda, водій якого не зміг уникнути зіткнення.



Удар був такої сили, що пішоходів відкинуло на кілька метрів. Обидва загинули на місці.



Від удару серйозні пошкодження отримав і автомобіль. У машини розбита все передня частина і лобове скло, водій не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на кільцевій дорозі близько 01.00 водій Honda Accord Sport на смерть збив двох пішоходів-порушників.Перед аварією вони вживали спиртні напої, а потім вирішили перебігти чотирьохсмугову магістраль у непередбаченому місці, - розповів Інформатору друг загиблих.Він намагався відмовити їх, але друзі його не послухали.Чоловіки перейшли три смуги, але в крайній лівій рухався автомобіль Honda, водій якого не зміг уникнути зіткнення.Удар був такої сили, що пішоходів відкинуло на кілька метрів. Обидва загинули на місці.Від удару серйозні пошкодження отримав і автомобіль. У машини розбита все передня частина і лобове скло, водій не постраждав.

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