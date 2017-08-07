У Києві Honda на смерть збила двох пішоходів
Сьогодні, 11:05
У Києві на кільцевій дорозі близько 01.00 водій Honda Accord Sport на смерть збив двох пішоходів-порушників.
Перед аварією вони вживали спиртні напої, а потім вирішили перебігти чотирьохсмугову магістраль у непередбаченому місці, - розповів Інформатору друг загиблих.
Він намагався відмовити їх, але друзі його не послухали.
Чоловіки перейшли три смуги, але в крайній лівій рухався автомобіль Honda, водій якого не зміг уникнути зіткнення.
Удар був такої сили, що пішоходів відкинуло на кілька метрів. Обидва загинули на місці.
Від удару серйозні пошкодження отримав і автомобіль. У машини розбита все передня частина і лобове скло, водій не постраждав.
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Перед аварією вони вживали спиртні напої, а потім вирішили перебігти чотирьохсмугову магістраль у непередбаченому місці, - розповів Інформатору друг загиблих.
Він намагався відмовити їх, але друзі його не послухали.
Чоловіки перейшли три смуги, але в крайній лівій рухався автомобіль Honda, водій якого не зміг уникнути зіткнення.
Удар був такої сили, що пішоходів відкинуло на кілька метрів. Обидва загинули на місці.
Від удару серйозні пошкодження отримав і автомобіль. У машини розбита все передня частина і лобове скло, водій не постраждав.
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