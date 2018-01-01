Поляків вражає робота волинських селекційних розсадників

У 2018 році волинські лісівники виростили 20 мільйонів сіянців та саджанців для посадки лісу та 150 тисяч декоративних рослин для потреб населення.За словами головного спеціаліста відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГ, сировина, вирощена цьогоріч на розсадниках, буде використана для посадки лісів в осінню цього року та навесні наступного. Окрім того, усі охочі можуть придбати декоративні рослини, вирощенні лісівниками для озеленення території.«Лісогосподарські та лісомисливські підприємства Волинського обласного лісового та мисливського господарства у 2018 році виростили більше 20 мільйонів сировинного матеріалу. Це, враховуючи тільки стандартні сіянці і саджанці. В основному це садибний матеріал основних лісоутворюючих порід та супутні, які ми будемо використовувати при посадці осінню 2018 року та навесні 2019 року. Також виростили значну кількість декоративного матеріалу для потреб населення та підприємств у проведенні озеленення. Це більше 150 тисяч. З них 120 тисяч готові до реалізації вже зараз», – розповів Володимир Неводнічик.Директор ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр»розповіла, що недавно оглянути розсадники приїздила польська делегація. Іноземні гості були вражені тим, яких результатів вдалося досягти працівникам при вирощенні модрини.«Минулого тижня приїжджала делегація поляків. Вони подивилися наші розсадники і були вражені тим, яке все доглянуте. Ми маємо тут гарні посіви, гарні сходи. Вони дивувалися, чому то так, адже ми виростили модрину, яка має майже метр висоти. Це тому, що вчасно доглядали та поливали її. Але звичайно це залежало також і від насінини, оскільки ми збирали насіння на лісонасіннєвих ділянках з покращеними генетичними властивостями», – розповіла Тетяна Неводнічик.Також лісівники додають – вирощують модрину, аби заліснювати нею зруби, які були здійсненні через пошкодження дерев короїдом. Ця порода дерев є більш стійкою до шкідника.«Модрину європейську ми вводимо у лісові насадження на Волині, аби забезпечити стійкість насаджень майбутніх лісів. Це рекомендовано науковцями і ми бачимо на власному досвіді, що насадження з модрини стійкі до різноманітних пошкоджень, а також проти короїду, яким зараз дуже пошкоджуються насадження сосни звичайної. Ми вводимо її і одинично – по 100-200 штук на один гектар, а також створюємо плантаційні насадження. Це швидкоросла порода, яка у віці 30 років вже має запас до 500 кубів на один гектар, в той час коли сосна та дуб дають такий результат після 80-120 років», – додав Володимир Неводнічик.Також на розсадниках вирощують декоративні культури для населення. За словами лісівників, найбільшим попитом користується туя західна «Смарагд», її беруть для озеленення шкіл та висадки на новобудовах. Дерево має гарний колір, а також не потребує особливого догляду. Окрім того, декоративні хвойні рослини можна висаджувати весь вегетаційний період, тобто від ранньої весни і аж до глибокої осені.Окрім поширених декоративних рослин, вирощують тут також кедр. Лісівники зазначають, що це рослина для справжніх любителів екзотики. Зійшло насіння цієї рослинки на другий рік після посіву, а зараз деревця вже готові до пересадки.Лісівники додають – на селекційних розсадниках можна придбати рослини у контейнерах, а також ті, які були пересадженні до поля. Крім того, зазначають спеціалісти, рослинки, які ніхто не купив протягом тривалого часу не знищують, їх віддають за символічними цінами населенню, влаштовують акції та розпродажі.