На Херсонщині від отруєння грибами померли батько з дочкою
Сьогодні, 11:29
В Олешківському районі Херсонської області через отруєння грибами померли 8-річна дівчинка та її батько, а мати дитини перебуває в лікарні.
Про це в п'ятницю, 12 жовтня, повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА, - повідомляє Укрінформ.
"В Олешківському районі сім'я, яка проживає в селі Великі Копані, збирала 6 жовтня гриби і вживала їх. 7 жовтня були госпіталізовані мати і дочка, батько від госпіталізації відмовився. 11 жовтня 8-річна дівчинка померла, а 12 жовтня після півночі 38-річного батька виявили мертвим у власному дворі", - повідомили в департаменті.
За інформацією, 28-річна мати знаходиться наразі в реанімаційному відділенні лікарні
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Про це в п'ятницю, 12 жовтня, повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА, - повідомляє Укрінформ.
"В Олешківському районі сім'я, яка проживає в селі Великі Копані, збирала 6 жовтня гриби і вживала їх. 7 жовтня були госпіталізовані мати і дочка, батько від госпіталізації відмовився. 11 жовтня 8-річна дівчинка померла, а 12 жовтня після півночі 38-річного батька виявили мертвим у власному дворі", - повідомили в департаменті.
За інформацією, 28-річна мати знаходиться наразі в реанімаційному відділенні лікарні
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