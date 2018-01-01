На Херсонщині від отруєння грибами померли батько з дочкою





Про це в п'ятницю, 12 жовтня, повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА, - повідомляє



"В Олешківському районі сім'я, яка проживає в селі Великі Копані, збирала 6 жовтня гриби і вживала їх. 7 жовтня були госпіталізовані мати і дочка, батько від госпіталізації відмовився. 11 жовтня 8-річна дівчинка померла, а 12 жовтня після півночі 38-річного батька виявили мертвим у власному дворі", - повідомили в департаменті.



За інформацією, 28-річна мати знаходиться наразі в реанімаційному відділенні лікарні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Олешківському районі Херсонської області через отруєння грибами померли 8-річна дівчинка та її батько, а мати дитини перебуває в лікарні.Про це в п'ятницю, 12 жовтня, повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА, - повідомляє Укрінформ "В Олешківському районі сім'я, яка проживає в селі Великі Копані, збирала 6 жовтня гриби і вживала їх. 7 жовтня були госпіталізовані мати і дочка, батько від госпіталізації відмовився. 11 жовтня 8-річна дівчинка померла, а 12 жовтня після півночі 38-річного батька виявили мертвим у власному дворі", - повідомили в департаменті.За інформацією, 28-річна мати знаходиться наразі в реанімаційному відділенні лікарні

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