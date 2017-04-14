«Треба дивитися не на календар, а на термометр», - у «Луцьктеплі» розповіли про опалювальний сезон
Сьогодні, 11:45
У Луцьку розпорядження про початок опалювального сезону розглядатимуть виконавчим комітетом 17 жовтня.
Про це йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».
Проноз погоди на найближчі сім днів оптимістичний: +19ºC вдень та +6ºC вночі. Відтак немає змісту говорити про початок опалювального сезону 15 жовтня. Про це мовив і Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман: «Треба дивитися не на календар, а на термометр».
«Розпорядження про початок опалювального сезону 2018-2019 років у м. Луцьку готується для розгляду Виконавчим комітетом Луцької міської ради 17 жовтня. Швидше за все в розпорядженні не зазначатиметься конкретна дата початку опалювального сезону. Орієнтуватимемося на кліматичні умови», - зазначає головний інженер ДКП «Луцьктепло» Володимир Біньковський.
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Про це йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».
Проноз погоди на найближчі сім днів оптимістичний: +19ºC вдень та +6ºC вночі. Відтак немає змісту говорити про початок опалювального сезону 15 жовтня. Про це мовив і Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман: «Треба дивитися не на календар, а на термометр».
«Розпорядження про початок опалювального сезону 2018-2019 років у м. Луцьку готується для розгляду Виконавчим комітетом Луцької міської ради 17 жовтня. Швидше за все в розпорядженні не зазначатиметься конкретна дата початку опалювального сезону. Орієнтуватимемося на кліматичні умови», - зазначає головний інженер ДКП «Луцьктепло» Володимир Біньковський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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