«Треба дивитися не на календар, а на термометр», - у «Луцьктеплі» розповіли про опалювальний сезон

У Луцьку розпорядження про початок опалювального сезону розглядатимуть виконавчим комітетом 17 жовтня.Про це йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».Проноз погоди на найближчі сім днів оптимістичний: +19ºC вдень та +6ºC вночі. Відтак немає змісту говорити про початок опалювального сезону 15 жовтня. Про це мовив і Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман: «Треба дивитися не на календар, а на термометр».«Розпорядження про початок опалювального сезону 2018-2019 років у м. Луцьку готується для розгляду Виконавчим комітетом Луцької міської ради 17 жовтня. Швидше за все в розпорядженні не зазначатиметься конкретна дата початку опалювального сезону. Орієнтуватимемося на кліматичні умови», - зазначає головний інженер ДКП «Луцьктепло» Володимир Біньковський.