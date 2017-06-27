Повстанська, Святого Миколая та Акацієва: у Луцьку «декомунізують» 19 вулиць

У Луцьку в рамках закону про декомунізацію хочуть перейменувати 19 вулиць.Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.Представниця Інституту національної пам’ятізауважила, що перелік вулиць, які потрібно перейменувати, давно погодили, однак у місті на 2 роки запізнилися з «декомунізацією» через політичні баталії.«Нових змін не надійшло, тому ми подаємо перелік на голосування сесії», - сказала Леся Бондарук.Зокрема, вулицю Боженка хочуть перейменувати на Магістральну, Говорова – на Павла Чубинського, Корнійчука – на Новодворської, Красовського – на Галини Коханської, провулок Красовського – на Галини Коханської, Молодогвардійську – на Межову, Нікішева – на Михайла Вербицького, Панфілова – на Повстанську, Революційну – на Акацієву, Макаренка – на Долинну, Островського – на Сірої Дивізії, Швецової – на Новоброварну, Папаніна – на Арсена Річинського, Ярощука – на Святого Миколая, провулок Червоноармійський – на Черешневий, Воїнів-інтернаціоналістів – на Воїнів-афганців, Федорова – на Воїнів-добровольців, Гастелло – на Люблінську, Ватутіна – на Ліщинову.Питання винесуть на розгляд обранців громади вже наприкінці жовтня, а реалізовувати його розпочнуть з 1 грудня.