Повстанська, Святого Миколая та Акацієва: у Луцьку «декомунізують» 19 вулиць
Сьогодні, 11:58
У Луцьку в рамках закону про декомунізацію хочуть перейменувати 19 вулиць.
Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.
Представниця Інституту національної пам’яті Леся Бондарук зауважила, що перелік вулиць, які потрібно перейменувати, давно погодили, однак у місті на 2 роки запізнилися з «декомунізацією» через політичні баталії.
«Нових змін не надійшло, тому ми подаємо перелік на голосування сесії», - сказала Леся Бондарук.
Зокрема, вулицю Боженка хочуть перейменувати на Магістральну, Говорова – на Павла Чубинського, Корнійчука – на Новодворської, Красовського – на Галини Коханської, провулок Красовського – на Галини Коханської, Молодогвардійську – на Межову, Нікішева – на Михайла Вербицького, Панфілова – на Повстанську, Революційну – на Акацієву, Макаренка – на Долинну, Островського – на Сірої Дивізії, Швецової – на Новоброварну, Папаніна – на Арсена Річинського, Ярощука – на Святого Миколая, провулок Червоноармійський – на Черешневий, Воїнів-інтернаціоналістів – на Воїнів-афганців, Федорова – на Воїнів-добровольців, Гастелло – на Люблінську, Ватутіна – на Ліщинову.
Питання винесуть на розгляд обранців громади вже наприкінці жовтня, а реалізовувати його розпочнуть з 1 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.
Представниця Інституту національної пам’яті Леся Бондарук зауважила, що перелік вулиць, які потрібно перейменувати, давно погодили, однак у місті на 2 роки запізнилися з «декомунізацією» через політичні баталії.
«Нових змін не надійшло, тому ми подаємо перелік на голосування сесії», - сказала Леся Бондарук.
Зокрема, вулицю Боженка хочуть перейменувати на Магістральну, Говорова – на Павла Чубинського, Корнійчука – на Новодворської, Красовського – на Галини Коханської, провулок Красовського – на Галини Коханської, Молодогвардійську – на Межову, Нікішева – на Михайла Вербицького, Панфілова – на Повстанську, Революційну – на Акацієву, Макаренка – на Долинну, Островського – на Сірої Дивізії, Швецової – на Новоброварну, Папаніна – на Арсена Річинського, Ярощука – на Святого Миколая, провулок Червоноармійський – на Черешневий, Воїнів-інтернаціоналістів – на Воїнів-афганців, Федорова – на Воїнів-добровольців, Гастелло – на Люблінську, Ватутіна – на Ліщинову.
Питання винесуть на розгляд обранців громади вже наприкінці жовтня, а реалізовувати його розпочнуть з 1 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Затримали лучанина, який задушив власну дружину
Сьогодні, 12:32
Повстанська, Святого Миколая та Акацієва: у Луцьку «декомунізують» 19 вулиць
Сьогодні, 11:58
«Треба дивитися не на календар, а на термометр», - у «Луцьктеплі» розповіли про опалювальний сезон
Сьогодні, 11:45