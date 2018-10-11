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Перната красуня стала героєм фотосесії волинянина

Перната красуня стала героєм фотосесії волинянина
У мережі з'явилися цікаві знімки милої пташки, яка мешкає на Волині.

Їх опублікував волинський фотограф Максим Рудік.

"Гаїчка болотяна (Poecile palustris). Околиці м. Ківерці, 11.10.18", - підписав серію знімків їх автор.


Довідково:

Гаїчка болотяна — невеликий птах родини синицевих. Мешканець вологих дрібнолистяних лісів. В Україні осілий, кочовий вид.

Гаїчка болотяна поширена в помірних широтах Євразії, де виділяють декілька ділянок мешкання в західній та східній частині материку. Найбільший з них охоплює більшу частину Європи від Кантарбійських гір і Піренеїв на заході до долини р. Білої на Південному Уралі на сході. На півночі Європи гаїчка гніздиться на північ до 61° пн. ш. у Скандинавії та південній Фінляндії. Південна межа ареалу в середній смузі Європи приблизно збігається з межею широколистяних лісів та проходить через Італію, південну Албанію, північну Грецію, Родопські гори, середню Молдову, південну частину Подільської височини та Харківську область. Крім того, ізольовані популяції існують в горах Туреччини та на обох схилах Великого Кавказу.

У Західному Сибіру гаїчка болотяна практично не зустрічається, проте досить звичайною є далі на схід — від рівнин та передгір'я Алтаю, Кузнецького Алатау та Саян. Ця частина ареалу простягається на схід до узбережжя Японського і Жовтого морів, на північ піднімається до районів Красноярську та Іркутську, на схід — в Забайкальському краї і басейні середнього і нижнього Амуру до 53-ї паралелі. Гніздиться також в Монголії на південь від Хангайських гір і Хентею та широкою смугою по всьому північно-східному Китаю та Кореї.

За межами материку населяє південні Курили, Сахалін, Хоккайдо та острови затоки Петра Великого.

В Україні поширена в лісовій і лісостеповій смугах, а також у північній частині степової смуги.

Перната красуня стала героєм фотосесії волинянина
Перната красуня стала героєм фотосесії волинянина
Перната красуня стала героєм фотосесії волинянина
Перната красуня стала героєм фотосесії волинянина
Перната красуня стала героєм фотосесії волинянина
Перната красуня стала героєм фотосесії волинянина

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Теги: фото, Максим Рудік
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