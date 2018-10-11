Перната красуня стала героєм фотосесії волинянина
Сьогодні, 13:06
У мережі з'явилися цікаві знімки милої пташки, яка мешкає на Волині.
Їх опублікував волинський фотограф Максим Рудік.
"Гаїчка болотяна (Poecile palustris). Околиці м. Ківерці, 11.10.18", - підписав серію знімків їх автор.
Довідково:
Гаїчка болотяна — невеликий птах родини синицевих. Мешканець вологих дрібнолистяних лісів. В Україні осілий, кочовий вид.
Гаїчка болотяна поширена в помірних широтах Євразії, де виділяють декілька ділянок мешкання в західній та східній частині материку. Найбільший з них охоплює більшу частину Європи від Кантарбійських гір і Піренеїв на заході до долини р. Білої на Південному Уралі на сході. На півночі Європи гаїчка гніздиться на північ до 61° пн. ш. у Скандинавії та південній Фінляндії. Південна межа ареалу в середній смузі Європи приблизно збігається з межею широколистяних лісів та проходить через Італію, південну Албанію, північну Грецію, Родопські гори, середню Молдову, південну частину Подільської височини та Харківську область. Крім того, ізольовані популяції існують в горах Туреччини та на обох схилах Великого Кавказу.
У Західному Сибіру гаїчка болотяна практично не зустрічається, проте досить звичайною є далі на схід — від рівнин та передгір'я Алтаю, Кузнецького Алатау та Саян. Ця частина ареалу простягається на схід до узбережжя Японського і Жовтого морів, на північ піднімається до районів Красноярську та Іркутську, на схід — в Забайкальському краї і басейні середнього і нижнього Амуру до 53-ї паралелі. Гніздиться також в Монголії на південь від Хангайських гір і Хентею та широкою смугою по всьому північно-східному Китаю та Кореї.
За межами материку населяє південні Курили, Сахалін, Хоккайдо та острови затоки Петра Великого.
В Україні поширена в лісовій і лісостеповій смугах, а також у північній частині степової смуги.
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Їх опублікував волинський фотограф Максим Рудік.
"Гаїчка болотяна (Poecile palustris). Околиці м. Ківерці, 11.10.18", - підписав серію знімків їх автор.
Довідково:
Гаїчка болотяна — невеликий птах родини синицевих. Мешканець вологих дрібнолистяних лісів. В Україні осілий, кочовий вид.
Гаїчка болотяна поширена в помірних широтах Євразії, де виділяють декілька ділянок мешкання в західній та східній частині материку. Найбільший з них охоплює більшу частину Європи від Кантарбійських гір і Піренеїв на заході до долини р. Білої на Південному Уралі на сході. На півночі Європи гаїчка гніздиться на північ до 61° пн. ш. у Скандинавії та південній Фінляндії. Південна межа ареалу в середній смузі Європи приблизно збігається з межею широколистяних лісів та проходить через Італію, південну Албанію, північну Грецію, Родопські гори, середню Молдову, південну частину Подільської височини та Харківську область. Крім того, ізольовані популяції існують в горах Туреччини та на обох схилах Великого Кавказу.
У Західному Сибіру гаїчка болотяна практично не зустрічається, проте досить звичайною є далі на схід — від рівнин та передгір'я Алтаю, Кузнецького Алатау та Саян. Ця частина ареалу простягається на схід до узбережжя Японського і Жовтого морів, на північ піднімається до районів Красноярську та Іркутську, на схід — в Забайкальському краї і басейні середнього і нижнього Амуру до 53-ї паралелі. Гніздиться також в Монголії на південь від Хангайських гір і Хентею та широкою смугою по всьому північно-східному Китаю та Кореї.
За межами материку населяє південні Курили, Сахалін, Хоккайдо та острови затоки Петра Великого.
В Україні поширена в лісовій і лісостеповій смугах, а також у північній частині степової смуги.
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