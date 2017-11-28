На Волині тимчасово припинили перереєстровувати авто

В Україні, зокрема й на Волині, послуги, пов’язані з перереєстрацією транспортних засобів, можуть не бути надані через планові технічні роботи.Про це повідомили на офіційній сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області""Важлива інформація! З 12 жовтня 2018 року Державним підприємство «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України проводить планові технічні роботи. У зв'язку з цим, послуги, пов’язані з перереєстрацією транспортних засобів, можуть не бути надані. Про відновлення роботи ми обов'язково повідомимо додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася!" - йдеться у повідомленні.