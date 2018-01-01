У луцькому садочку висадили алею туй. ФОТО

У луцькому садочку №23 висадили алею туй.12 жовтня у дитсадочку № 23 відбулася екологічна акція “Козачата підростають - про природу гідно дбають” з нагоди відзначення Дня захисника України та Дня українського козацтва, - повідомили у луцькій мерії.Захід відвідали владці, батьківська громада та колектив закладу.Для учасників та гостей акції вихованці дитячого садка підготували святковий концерт, під час якого перевтілилися у справжніх українських козаків, показали свою безмежну любов до рідної землі та повагу до національних символів та традицій.Завідувач ЗДО №23подякувала представникам міської влади за підтримку, яка, за словами батьків вихованців, є досить відчутною. Минулого року за кошти, виділені з міського бюджету, було відремонтовано дах, а цьогоріч було придбано пральну машину та холодильне устаткування.