У луцькому садочку висадили алею туй. ФОТО
Сьогодні, 19:03
У луцькому садочку №23 висадили алею туй.
12 жовтня у дитсадочку № 23 відбулася екологічна акція “Козачата підростають - про природу гідно дбають” з нагоди відзначення Дня захисника України та Дня українського козацтва, - повідомили у луцькій мерії.
Захід відвідали владці, батьківська громада та колектив закладу.
Для учасників та гостей акції вихованці дитячого садка підготували святковий концерт, під час якого перевтілилися у справжніх українських козаків, показали свою безмежну любов до рідної землі та повагу до національних символів та традицій.
Завідувач ЗДО №23 Світлана Щербакова подякувала представникам міської влади за підтримку, яка, за словами батьків вихованців, є досить відчутною. Минулого року за кошти, виділені з міського бюджету, було відремонтовано дах, а цьогоріч було придбано пральну машину та холодильне устаткування.
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12 жовтня у дитсадочку № 23 відбулася екологічна акція “Козачата підростають - про природу гідно дбають” з нагоди відзначення Дня захисника України та Дня українського козацтва, - повідомили у луцькій мерії.
Захід відвідали владці, батьківська громада та колектив закладу.
Для учасників та гостей акції вихованці дитячого садка підготували святковий концерт, під час якого перевтілилися у справжніх українських козаків, показали свою безмежну любов до рідної землі та повагу до національних символів та традицій.
Завідувач ЗДО №23 Світлана Щербакова подякувала представникам міської влади за підтримку, яка, за словами батьків вихованців, є досить відчутною. Минулого року за кошти, виділені з міського бюджету, було відремонтовано дах, а цьогоріч було придбано пральну машину та холодильне устаткування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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