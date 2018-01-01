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ПриватБанк на одну ніч візьме «тайм-аут» і оновиться*

ПриватБанк на одну ніч візьме «тайм-аут» і оновиться*
ПриватБанк запланував перехід на нову версію систем керування базами даних (СКБД) процесингу, що дозволить збільшити продуктивність і якість обробки операцій з платіжними картками. Для завершення цієї роботи банк оголосив про планову технологічну паузу процесингу в ніч на 14 жовтня 2018 року.

Як повідомили в банку, у рамках процесу міграції на нову версію СКБД усі операції з платіжними картками банку буде припинено з півночі до 4 ранку, а подальша стабілізація роботи може тривати до 8 години ранку неділі 14 жовтня.

Технологічні роботи буде проведено в нічний час, коли навантаження мінімальне й більшість клієнтів не проводять активних операцій. Також аналогічний «тайм-аут» візьмуть банкомати, термінали самообслуговування та торгові термінали банку.

«Ми просимо вибачення в клієнтів за можливі незручності, але ця робота необхідна для того, щоб ще швидше опрацьовувати все більшу кількість безготівкових платежів клієнтів, – зазначає прес-служба банку. – Технологічна пауза в роботі процесингу займе нетривалий час, тому радимо клієнтам перенести активні шопінг-сесії в інтернет-магазинах чи здійснення будь-яких інших безготівкових розрахунків на ранковий час».

Оновлення програмно-технічних комплексів процесингу дозволить ПриватБанку поліпшити роботу процесингу за рахунок оновлення та встановлення продуктивніших технологій. Також нова версія створить платформу для подальшого розвитку карткових сервісів і нових послуг та продуктів.

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Теги: Приватбанк
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