Волинські школярі відправили подарунки бійцям. ФОТО





Йдеться на офіційній сторінці Шкільний клуб “Патріот” у Фейсбуці, - пише



“Війна… вже 5 рік поспіль не перестають гинути наші воїни… вже 5 рік поспіль не висихають сльози на очах матерів… Проте… вже 5 рік, хоча в нашій державі війна, ми живемо під мирним небом, ми маємо можливість спокійно навчатися, працювати, насолоджуватися гарною погодою та жити спокійним життям дякуючи ЇМ.

Тим, хто боронить нашу землю від ворога!

Тим, хто розуміє важливість своєї місії!

А ми розуміємо важливість підтримки наших Захисників!

Дякуємо усім учням, батькам та учителям, які з ентузіазмом відгукнулися та підготували передачі нашим воїнам.

Щиро вітаємо усіх справжніх чоловіків із Днем Захисника! І від усієї душі бажаємо Вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, благополуччя та надійного тилу в родині“, – йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні ЗОШ №7 шкільного клубу “Патріот” у Нововолинську відгукнулися та підготували передачі нашим воїнам.Йдеться на офіційній сторінці Шкільний клуб “Патріот” у Фейсбуці, - пише нововолинськ.com.ua “Війна… вже 5 рік поспіль не перестають гинути наші воїни… вже 5 рік поспіль не висихають сльози на очах матерів… Проте… вже 5 рік, хоча в нашій державі війна, ми живемо під мирним небом, ми маємо можливість спокійно навчатися, працювати, насолоджуватися гарною погодою та жити спокійним життям дякуючи ЇМ.Тим, хто боронить нашу землю від ворога!Тим, хто розуміє важливість своєї місії!А ми розуміємо важливість підтримки наших Захисників!Дякуємо усім учням, батькам та учителям, які з ентузіазмом відгукнулися та підготували передачі нашим воїнам.Щиро вітаємо усіх справжніх чоловіків із Днем Захисника! І від усієї душі бажаємо Вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, благополуччя та надійного тилу в родині“, – йдеться у дописі.

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