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Волинські школярі відправили подарунки бійцям. ФОТО

Волинські школярі відправили подарунки бійцям. ФОТО
Учні ЗОШ №7 шкільного клубу “Патріот” у Нововолинську відгукнулися та підготували передачі нашим воїнам.

Йдеться на офіційній сторінці Шкільний клуб “Патріот” у Фейсбуці, - пише нововолинськ.com.ua.

“Війна… вже 5 рік поспіль не перестають гинути наші воїни… вже 5 рік поспіль не висихають сльози на очах матерів… Проте… вже 5 рік, хоча в нашій державі війна, ми живемо під мирним небом, ми маємо можливість спокійно навчатися, працювати, насолоджуватися гарною погодою та жити спокійним життям дякуючи ЇМ.
Тим, хто боронить нашу землю від ворога!
Тим, хто розуміє важливість своєї місії!
А ми розуміємо важливість підтримки наших Захисників!
Дякуємо усім учням, батькам та учителям, які з ентузіазмом відгукнулися та підготували передачі нашим воїнам.
Щиро вітаємо усіх справжніх чоловіків із Днем Захисника! І від усієї душі бажаємо Вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, благополуччя та надійного тилу в родині“, – йдеться у дописі.

Волинські школярі відправили подарунки бійцям. ФОТО
Волинські школярі відправили подарунки бійцям. ФОТО
Волинські школярі відправили подарунки бійцям. ФОТО
Волинські школярі відправили подарунки бійцям. ФОТО
Волинські школярі відправили подарунки бійцям. ФОТО
Волинські школярі відправили подарунки бійцям. ФОТО
Волинські школярі відправили подарунки бійцям. ФОТО



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Теги: Нововолинськ, допомога, АТО, фото
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Коментарі 1
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Стидаюсь спитати...
А де дiтки на це заробили грошенят?
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