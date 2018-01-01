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Юна волинянка – серед переможців на Чемпіонаті України з дзюдо

Юна волинянка – серед переможців на Чемпіонаті України з дзюдо
Волинянка здобула "бронзу" на Чемпіонаті України з дзюдо.

11 жовтня в Харкові стартував Чемпіонат України з дзюдо, - повідомив директор Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич.

У перший день змагань 16-річна волинянка, Дарина Ляшук (в/к 48 кг) завоювала бронзову медаль. Це її перша перемога на змаганнях дорослого рівня.

Також за крок до бронзової медалі була Алла Онищук. В своїй ваговій категорії Алла достойно боролась та посіла 5 місце.

7 місця завоювали Анастасія Врублевська (в/к 52 кг) та Аліна Протасова (в/к 57 кг)

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Теги: спорт, дзюдо
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