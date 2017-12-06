У Німеччині на ходу загорівся потяг із пасажирами





Про це повідомляє Hessenschau в п'ятницю, 12 жовтня, - пише



Інцидент стався о 6:30 ранку за місцевим часом, коли поїзд проїжджав Вестервальд, між станціями Зігбург-Бонн і Монтабаур в землі Рейнланд-Пфальц.



Зазначається, що повністю згоріла задня частина потяга. Пасажирів доставили автобусами до найближчої залізничної станції, звідки вони продовжили шлях далі.



За інформацією видання, залізнична колія буде закрита щонайменше до кінця нинішньої доби. Пасажирів інших поїздів попереджають про серйозні затримки в зв'язку з об'їздом.



За попередніми висновками, загоряння було викликано технічними дефектом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На південному заході Німеччини на ходу загорівся поїзд сполученням Кельн-Франкфурт. Були евакуйовані 510 пасажирів, п'ять осіб отримали легкі травми.Про це повідомляє Hessenschau в п'ятницю, 12 жовтня, - пише Корреспондент Інцидент стався о 6:30 ранку за місцевим часом, коли поїзд проїжджав Вестервальд, між станціями Зігбург-Бонн і Монтабаур в землі Рейнланд-Пфальц.Зазначається, що повністю згоріла задня частина потяга. Пасажирів доставили автобусами до найближчої залізничної станції, звідки вони продовжили шлях далі.За інформацією видання, залізнична колія буде закрита щонайменше до кінця нинішньої доби. Пасажирів інших поїздів попереджають про серйозні затримки в зв'язку з об'їздом.За попередніми висновками, загоряння було викликано технічними дефектом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію