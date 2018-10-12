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В Устилузі спіймали трьох нелегалів

В Устилузі спіймали трьох нелегалів
В Устилузі "кинутих” нелегалів помітили місцеві мешканці й повідомили про них прикордонників.

Як розповідають очевидці, 11 жовтня містечком блудили три нелегала арабської зовнішності, - пише Володимир.медіа.

Зазначається, що чоловіків привіз автомобіль на львівських номерах та висадив неподалік місцевого будинку культури. Не знаючи куди їм прямувати далі, іноземці попрямували вниз по вулиці у сторону кордону. Проте далеко не встигли зайти, адже місцеві жителі зателефонували до прикордонників.

Нелегалів було затримано.

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Теги: Устилуг, нелегали
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