В Устилузі спіймали трьох нелегалів
Сьогодні, 14:28
В Устилузі "кинутих” нелегалів помітили місцеві мешканці й повідомили про них прикордонників.
Як розповідають очевидці, 11 жовтня містечком блудили три нелегала арабської зовнішності, - пише Володимир.медіа.
Зазначається, що чоловіків привіз автомобіль на львівських номерах та висадив неподалік місцевого будинку культури. Не знаючи куди їм прямувати далі, іноземці попрямували вниз по вулиці у сторону кордону. Проте далеко не встигли зайти, адже місцеві жителі зателефонували до прикордонників.
Нелегалів було затримано.
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Як розповідають очевидці, 11 жовтня містечком блудили три нелегала арабської зовнішності, - пише Володимир.медіа.
Зазначається, що чоловіків привіз автомобіль на львівських номерах та висадив неподалік місцевого будинку культури. Не знаючи куди їм прямувати далі, іноземці попрямували вниз по вулиці у сторону кордону. Проте далеко не встигли зайти, адже місцеві жителі зателефонували до прикордонників.
Нелегалів було затримано.
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