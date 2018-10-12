В Устилузі спіймали трьох нелегалів





Як розповідають очевидці, 11 жовтня містечком блудили три нелегала арабської зовнішності, - пише



Зазначається, що чоловіків привіз автомобіль на львівських номерах та висадив неподалік місцевого будинку культури. Не знаючи куди їм прямувати далі, іноземці попрямували вниз по вулиці у сторону кордону. Проте далеко не встигли зайти, адже місцеві жителі зателефонували до прикордонників.



Нелегалів було затримано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Устилузі "кинутих” нелегалів помітили місцеві мешканці й повідомили про них прикордонників.Як розповідають очевидці, 11 жовтня містечком блудили три нелегала арабської зовнішності, - пише Володимир.медіа Зазначається, що чоловіків привіз автомобіль на львівських номерах та висадив неподалік місцевого будинку культури. Не знаючи куди їм прямувати далі, іноземці попрямували вниз по вулиці у сторону кордону. Проте далеко не встигли зайти, адже місцеві жителі зателефонували до прикордонників.Нелегалів було затримано.

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