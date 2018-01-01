У Луцьку з Днем захисника України привітали нацгвардійців. ФОТО
Сьогодні, 17:06
У Луцьку з Днем захисника України, який відзначатимуть 14 жовтня, привітали військовослужбовців Національної гвардії.
Урочистості з цієї нагоди відбулися сьогодні, 12 жовтня, на території військової частини Нацгвардії.
Вже традиційно під час урочистостей вояки вшанували хвилиною мовчання своїх побратимів, які не повернулися живими із війни, а також виконали Гімн України.
Окрім того, для нацгвардійців під час заходу говорили вітання й вручали нагороди. Зокрема, підлеглих привітав командир військової частини підполковник Василь Гуртовський.
Він побажав тим, хто захищає Україну у війні з агресором, козацького здоров’я, підтримки рідних, а також сили вистояти у цій нелегкій боротьбі заради майбутнього.
Вояків привітали також заступник начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської облдержадміністрації Віктор Шрамко та начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк.
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Урочистості з цієї нагоди відбулися сьогодні, 12 жовтня, на території військової частини Нацгвардії.
Вже традиційно під час урочистостей вояки вшанували хвилиною мовчання своїх побратимів, які не повернулися живими із війни, а також виконали Гімн України.
Окрім того, для нацгвардійців під час заходу говорили вітання й вручали нагороди. Зокрема, підлеглих привітав командир військової частини підполковник Василь Гуртовський.
Він побажав тим, хто захищає Україну у війні з агресором, козацького здоров’я, підтримки рідних, а також сили вистояти у цій нелегкій боротьбі заради майбутнього.
Вояків привітали також заступник начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської облдержадміністрації Віктор Шрамко та начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк.
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