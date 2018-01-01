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На Рівненщині в аварії загинув поліцейський

На Рівненщині в аварії загинув поліцейський
На Рівненщині трапилась аварія, у якій автомобіль ВАЗ-2101 врізався у дерево. Від отриманих травм водій помер.

Інцидент трапився 11 жовтня о 23-й годині у Демидівці, - пише Рівне вечірнє.

Старший інспектор-черговий сектору реагування патрульної поліції Млинівського ВП ГУ НП в Рівненській області поліції капітан Юрій Пуцак перебував у відпустці. Він їхав додому у село Бокійма Млинівського району.

Поліцейському було 35 років. У міліції та поліції він пропрацював 15 років.

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Теги: Рівненщина, смерть, аварія
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