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Новинки прем’єрного тижня в Multiplex*

Новинки прем’єрного тижня в Multiplex*
У розважальному центрі «Промінь» цього тижня покажуть фільм «Народження зірки» і «Позивний «Бандерас».

Тож, усі бажаючі можуть відвідати кінотеатр Multiplex і насолодитись чудовим переглядом кінофільмів.

Фільм «Народження зірки»: Кантрі-музикант Джексон Мейн, чия популярність швидко падає, одного разу знайомиться з нікому не відомою, проте талановитою співачкою Еллі. Між героями спалахує пристрасний роман. Джек допомагає Еллі досягти справжнього успіху. Але чим стрімкіше набирає обертів музична кар'єра Еллі, тим складніше йому миритися зі своїм провалом.
https://multiplex.ua/ua/movie/351557

Фільм «Позивний «Бандерас». Восени 2014 в зоні АТО група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний “Бандерас”) намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села «Бандераса», яке він давно покинув, й жителі якого ставляться до нього як до зрадника, а до ЗСУ – як до ворожої сили.
href="https://multiplex.ua/ua/movie/351776">https://multiplex.ua/ua/movie/351776

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Теги: Multiplex, кіно
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