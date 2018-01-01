За місяць на Волині найбільше подорожчали яйця
Сьогодні, 15:53
На споживчому ринку Волинської області у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 1,7%. Найбільше подорожчали яйця (на 14,7%).
Зросли ціни на борошно пшеничне, м'ясо птиці, сало, макаронні вироби, хліб, молоко, рис, свинину, сири, яловичину та телятину, сметану, кисломолочну продукцію, масло на 8,7–1,5%. В той же час подешевшали фрукти, овочі, гречані крупи на 8,2–1,2%.
Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,0%, у т.ч. алкогольні напої – на 1,0%, тютюнові вироби – на 0,9%.
Одяг і взуття подорожчали на 5,3%, зокрема, одяг – на 6,4%, взуття – на 4,0%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зросли ціни на борошно пшеничне, м'ясо птиці, сало, макаронні вироби, хліб, молоко, рис, свинину, сири, яловичину та телятину, сметану, кисломолочну продукцію, масло на 8,7–1,5%. В той же час подешевшали фрукти, овочі, гречані крупи на 8,2–1,2%.
Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,0%, у т.ч. алкогольні напої – на 1,0%, тютюнові вироби – на 0,9%.
Одяг і взуття подорожчали на 5,3%, зокрема, одяг – на 6,4%, взуття – на 4,0%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
За місяць на Волині найбільше подорожчали яйця
Сьогодні, 15:53
Новинки прем’єрного тижня в Multiplex*
Сьогодні, 15:45
На Волині продавали Volkswagen з «перебитими номерами»
Сьогодні, 15:24
Тричі продав неіснуючі кросівки на OLX: у Луцьку засудили шахрая
Сьогодні, 15:13