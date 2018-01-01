За місяць на Волині найбільше подорожчали яйця

На споживчому ринку Волинської області у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 1,7%. Найбільше подорожчали яйця (на 14,7%).Зросли ціни на борошно пшеничне, м'ясо птиці, сало, макаронні вироби, хліб, молоко, рис, свинину, сири, яловичину та телятину, сметану, кисломолочну продукцію, масло на 8,7–1,5%. В той же час подешевшали фрукти, овочі, гречані крупи на 8,2–1,2%.Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,0%, у т.ч. алкогольні напої – на 1,0%, тютюнові вироби – на 0,9%.Одяг і взуття подорожчали на 5,3%, зокрема, одяг – на 6,4%, взуття – на 4,0%.