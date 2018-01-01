Лучан запрошують на зустріч із гендиректором «SKF Україна»

Володимиром Цибульським.



Про це повідомили на Facebook-сторінці Громадянського Руху "СВІДОМІ", - пише



"Про шлях від майстра цеху нестандартного обладнання до гендиректора величезного підприємства, про неймовірну працездатність і секрети системної роботи. Володимир Цибульський розповість, чому луцькі підприємства можуть і повинні бути інвестиційно привабливими, а також про важливість соціально-відповідального бізнесу", - йдеться у дописі.



Для реєстрації телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкету

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLhyI-TRYYVmpqghd-QlbAxmVzt69fmZVwpGM8TsfRDKAjdg/viewform





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 жовтня о 13 годині у РЦ "Промінь" відбудеться відкрита зустріч із гендиректором "SKF Україна"Про це повідомили на Facebook-сторінці Громадянського Руху "СВІДОМІ", - пише Конкурент "Про шлях від майстра цеху нестандартного обладнання до гендиректора величезного підприємства, про неймовірну працездатність і секрети системної роботи. Володимир Цибульський розповість, чому луцькі підприємства можуть і повинні бути інвестиційно привабливими, а також про важливість соціально-відповідального бізнесу", - йдеться у дописі.Для реєстрації телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкетуhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLhyI-TRYYVmpqghd-QlbAxmVzt69fmZVwpGM8TsfRDKAjdg/viewform

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