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Лучан запрошують на зустріч із гендиректором «SKF Україна»

Лучан запрошують на зустріч із гендиректором «SKF Україна»
23 жовтня о 13 годині у РЦ "Промінь" відбудеться відкрита зустріч із гендиректором "SKF Україна" Володимиром Цибульським.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Громадянського Руху "СВІДОМІ", - пише Конкурент.

"Про шлях від майстра цеху нестандартного обладнання до гендиректора величезного підприємства, про неймовірну працездатність і секрети системної роботи. Володимир Цибульський розповість, чому луцькі підприємства можуть і повинні бути інвестиційно привабливими, а також про важливість соціально-відповідального бізнесу", - йдеться у дописі.

Для реєстрації телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкету
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLhyI-TRYYVmpqghd-QlbAxmVzt69fmZVwpGM8TsfRDKAjdg/viewform

Лучан запрошують на зустріч із гендиректором «SKF Україна»

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Теги: зустріч, Володимир Цибульський
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