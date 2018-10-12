На Волині зростає кількість нелегальних мігрантів





Про це у коментарі Дмитро Кропива.



Посадовець розповів, що кількість нелегалів на Волині зростає.



«Минулого року ми затримали 175 нелегалів. Цього року поки що 93. Але ця цифра неповна і має зрости. До пунктів тимчасового перебування поміщено 21 особу. 15 мігрантів-нелегалів повернули назад в країни походження. Зараз в пункті тимчасового перебування є 8 нелегальних мігрантів», – зазначив він.



Також Дмитро Кропива повідомив, що нещодавно затримані чотири вихідці з Пакистану хотіли потрапити у Європу через Україну.



Щодо сомалійців, то вони подали документи на статус біженців. Зараз вони чекають, чи продовжать їм довідки на право перебування в Україні.



«Основна частина нелегалів на Волині – з Узбекистану, Азербайджану, Білорусі. Але вже з’являються нелегали з країн Африки та Азії», – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині фіксують поступове зростання кількості нелегальних мігрантів з країн Африки та Азії.Про це у коментарі ВолиньUA повідомив головний спеціаліст сектору запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворенню Управління Державної міграційної служби Волинської областіПосадовець розповів, що кількість нелегалів на Волині зростає.«Минулого року ми затримали 175 нелегалів. Цього року поки що 93. Але ця цифра неповна і має зрости. До пунктів тимчасового перебування поміщено 21 особу. 15 мігрантів-нелегалів повернули назад в країни походження. Зараз в пункті тимчасового перебування є 8 нелегальних мігрантів», – зазначив він.Також Дмитро Кропива повідомив, що нещодавно затримані чотири вихідці з Пакистану хотіли потрапити у Європу через Україну.Щодо сомалійців, то вони подали документи на статус біженців. Зараз вони чекають, чи продовжать їм довідки на право перебування в Україні.«Основна частина нелегалів на Волині – з Узбекистану, Азербайджану, Білорусі. Але вже з’являються нелегали з країн Африки та Азії», – додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію