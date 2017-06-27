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У Луцьку просять перейменувати вулицю на честь видатного земляка

У Луцьку просять перейменувати вулицю на честь видатного земляка
У Луцьку просять одну з вулиць міста перейменувати на честь видатного діяча культури і мистецтва Волині Віктора Чебліна.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Віталій Іваницький.

"Ми, випускники, викладачі Луцького культурно – освітнього училища різних років, педагогічний колектив і студенти Волинського державного коледжу культури та мистецтва ім. І. Стравінського, учасники проведення вечора пам’яті видатного діяча культури і мистецтва Волині Віктора Михайловича Чебліна з нагоди його 90-річчя від Дня його народження та 10 річниці смерті і видання книги про відомого жителя міста Луцька, заслуженого працівника культури України, депутата багатьох скликань Луцької міської ради, звертаємось до керівництва і депутатів Луцької міської ради щодо вирішення питання перейменування однієї з вулиць міста – ВУЛИЦЕЮ ВІКТОРА ЧЕБЛІНА", - пише автор петиції.

"Віктор Михайлович Чеблін на посаді багаторічного директора Луцького культурно- освітнього училища і на заслуженому відпочинку зробив значний внесок у соціальний, економічний та культурний розвиток міста Луцька. Вважаємо, що вулиця названа на честь нашого знаного земляка, мудрого вчителя, справного будівничого, талановитого майстра організації і проведення багатьох культурно - мистецьких заходів у місті Луцьку, невтомного громадського діяча, стане шаною пам’яті його діяльності у місті Луцьку та у всьому Волинському краї", - йдеться у повідомленні.

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Теги: вулиця, перейменування
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