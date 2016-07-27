Депутати хочуть перенести День Незалежності





Відповідний проект постанови «Про День Незалежності України» №9192 зареєстровано в парламенті 10 жовтня, - пише



«Вважати день 22 січня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято», - йдеться у проекті постанови.



Другим пунктом проекту пропонується рахувати незалежність Української держави з 22 січня 1918 року, з дня проголошення IV Універсалу Центральної Ради Української Народної Республіки, «яким відновлено національну державність Української нації».



Водночас 24 серпня 1991 року пропонується вважати Днем відновлення Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято.



Авторами законопроекту виступили «свободівці»: Андрій Іллєнко, Михайло Головко, Олег Осуховський, Олександр Марченко, Юрій Левченко (всі позафракційні).



Вони очікують, що ухвалення постанови «дасть змогу відновити історичну справедливість, посилити відчуття патріотизму серед громадян України, що сприятиме зменшенню піддатливості до антидержавної пропаганди, стабілізуватиме суспільно-політичні настрої у державі».



Як повідомлялося, парламент 20 лютого 1992 року встановив 24 серпня Днем Незалежності України.



22 січня в Україні відзначається День соборності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Раді зареєстрували проект постанови, яким пропонується перенести дату святкування Дня Незалежності на дату проголошення IV Універсалу УНР - 22 січня, а 24 серпня залишити вихідним днем, перейменувавши на День відновлення Незалежності України.Відповідний проект постанови «Про День Незалежності України» №9192 зареєстровано в парламенті 10 жовтня, - пише Укрінформ «Вважати день 22 січня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято», - йдеться у проекті постанови.Другим пунктом проекту пропонується рахувати незалежність Української держави з 22 січня 1918 року, з дня проголошення IV Універсалу Центральної Ради Української Народної Республіки, «яким відновлено національну державність Української нації».Водночас 24 серпня 1991 року пропонується вважати Днем відновлення Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято.Авторами законопроекту виступили «свободівці»:(всі позафракційні).Вони очікують, що ухвалення постанови «дасть змогу відновити історичну справедливість, посилити відчуття патріотизму серед громадян України, що сприятиме зменшенню піддатливості до антидержавної пропаганди, стабілізуватиме суспільно-політичні настрої у державі».Як повідомлялося, парламент 20 лютого 1992 року встановив 24 серпня Днем Незалежності України.22 січня в Україні відзначається День соборності.

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