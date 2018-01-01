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Кароліна, Естер і Даніслав: як у районі на Волині називають дітей

Кароліна, Естер і Даніслав: як у районі на Волині називають дітей
Розповіли про найбільш та найменш вживані імена, якими цьогоріч називали новонароджених мешканців Володимир-Волинського району.

Таку інформацію оприлюднила начальник Володимир-Волинського районного відділу ДРАЦС Тетяна Юхимюк, звітуючи про роботу відділу за 9 місяців цього року, - пише Район.Володимир-Волинський.

Отож, найбільш вживані імена серед володимирчан: - для дівчаток - Анастасія, Олена, Юлія, Марія; для хлопчиків - Олександр, Артем, Матвій, Тимофій, Сергій.

Рідковживані: для дівчаток — Естер, Еріка, Божена, Кароліна; для хлопчиків - Даніслав, Регім, Амір.

Окрім того Володимир-Волинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області інформує, що за 9 місяців 2018 року по Володимир-Волинському району зареєстровано актових записів всього 569; в тому числі: про народження - 166; про смерть – 327; про шлюб – 59; про розірвання шлюбу – 8; про зміну імені - 9.

Із зареєстрованих 166 народжень - 81 дівчинка та 85 хлопчиків.

Також у відділі інформують, що на 4 батьків складено адміністративні протоколи. Відповідно до вимог статті 144 Сімейним кодексом України батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати її народження.

Згідно частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, якщо мати дитини не перебуває в шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини провадиться за прізвищем матері, а ім'я та по батькові батька дитини записується за її вказівкою, зареєстровано 23 дітей.

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Теги: діти, імена, Волинь
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