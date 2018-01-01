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Розважальна програма LEGO з нагоди розіграшу путівки у LEGOLAND*

Розважальна програма LEGO з нагоди розіграшу путівки у LEGOLAND*
16 жовтня о 16:00 у розважальному центрі «Промінь» розпочнеться стилізована розважальна програма LEGO.

Це відбудеться з нагоди фіналу розіграшу путівки у LEGOLAND від РЦ «Промінь», «Смугастого носорога» та Туристичного агентства «Море турів».

Програма наповнена тематичними конкурсами з подарунками та розвагами.

Розважальна програма LEGO з нагоди розіграшу путівки у LEGOLAND*



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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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