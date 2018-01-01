Розважальна програма LEGO з нагоди розіграшу путівки у LEGOLAND*
Сьогодні, 18:47
16 жовтня о 16:00 у розважальному центрі «Промінь» розпочнеться стилізована розважальна програма LEGO.
Це відбудеться з нагоди фіналу розіграшу путівки у LEGOLAND від РЦ «Промінь», «Смугастого носорога» та Туристичного агентства «Море турів».
Програма наповнена тематичними конкурсами з подарунками та розвагами.
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Це відбудеться з нагоди фіналу розіграшу путівки у LEGOLAND від РЦ «Промінь», «Смугастого носорога» та Туристичного агентства «Море турів».
Програма наповнена тематичними конкурсами з подарунками та розвагами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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