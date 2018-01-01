Спланована провокація дорослих, - директор Рожищенського притулку про скандал. ВІДЕО
Сьогодні, 17:39
На Волині прокуратура і далі проводить розслідування щодо факту побиття дітей у Рожищенському притулку для неповнолітніх.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Нагадаємо, що діти закладу скаржилися на побиття та домагання, повідомила омбудсмен Людмила Денісова на початку серпня цього року, а через деякий час показала фото побоїв.
Керівник закладу Леонід Матвійчук не був відсторонений від посади.
"Питання щодо відсторонення керівника було розглянуто на комісії обласної ради з питань майна... депутати не прийняли такого рішення. На сьогоднішній день діти, які були присутні у закладі під час візиту моніторингової місії знаходяться вдома, приступили до занять", -розповіла начальниця обласної служби у справах дітей Алла Онищук.
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Зі слів директора Леоніда Матвійчука, підлітки, які заявляли про насилля розповіли, що все вигадали "аби зробити на зло". А саму ситуацію керівник закладу називає спланованою провокацією дорослих.
"Осадок на душі дуже великий, дуже настрій пригнічений... Неоправдано, людей просто оббрехали" - розповіла методистка Рожищенського притулку Неля Прокопчук.
Ні в поліція, ні в прокуратура не коментують, чи підтвердила судмедекспертиза факт щодо побиття і вчинення розпусних дій щодо дітей. Не розголошують, пояснюючи це таємницею слідства.
Деталі у сюжеті:
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Нагадаємо, що діти закладу скаржилися на побиття та домагання, повідомила омбудсмен Людмила Денісова на початку серпня цього року, а через деякий час показала фото побоїв.
Керівник закладу Леонід Матвійчук не був відсторонений від посади.
"Питання щодо відсторонення керівника було розглянуто на комісії обласної ради з питань майна... депутати не прийняли такого рішення. На сьогоднішній день діти, які були присутні у закладі під час візиту моніторингової місії знаходяться вдома, приступили до занять", -розповіла начальниця обласної служби у справах дітей Алла Онищук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Це для нас урок»: у дитбудинку в Рожищі після скандалу хочуть ставити камери
Зі слів директора Леоніда Матвійчука, підлітки, які заявляли про насилля розповіли, що все вигадали "аби зробити на зло". А саму ситуацію керівник закладу називає спланованою провокацією дорослих.
"Осадок на душі дуже великий, дуже настрій пригнічений... Неоправдано, людей просто оббрехали" - розповіла методистка Рожищенського притулку Неля Прокопчук.
Ні в поліція, ні в прокуратура не коментують, чи підтвердила судмедекспертиза факт щодо побиття і вчинення розпусних дій щодо дітей. Не розголошують, пояснюючи це таємницею слідства.
Деталі у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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