вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 жовтня
Вихідні у Волинській області пройдуть сонячно.

У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +6 до +9 градусів, удень до +18…+20. Вітер південний, південно-східний і південний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україну визнали найбіднішою країною в Європі
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Володимирі-Волинському вдовам бійців АТО вручили допомогу
Сьогодні, 19:42
Юна волинянка – серед переможців на Чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 19:20
У луцькому садочку висадили алею туй. ФОТО
Сьогодні, 19:03
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 вересня
27 вересень, 20:03
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
24 вересень, 11:45
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 вересня
20 вересень, 19:59
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 вересня
03 вересень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україну визнали найбіднішою країною в Європі
Сьогодні, 20:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
У Володимирі-Волинському вдовам бійців АТО вручили допомогу
Сьогодні, 19:42
 0
Юна волинянка – серед переможців на Чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 19:20
 0
У луцькому садочку висадили алею туй. ФОТО
Сьогодні, 19:03
 0
Медіа
відео
1/8