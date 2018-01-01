Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 жовтня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть сонячно.
У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +6 до +9 градусів, удень до +18…+20. Вітер південний, південно-східний і південний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +6 до +9 градусів, удень до +18…+20. Вітер південний, південно-східний і південний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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