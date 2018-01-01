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Курс валют у Луцьку на 13 жовтня

Курс валют у Луцьку на 13 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.794, а продаж - 28.112.

Євро при купівлі становить -31.992, при продажу - 32.706.

Курс російського рубля: купівля - 0.373, продаж - 0.434.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.063, продаж - 7.620.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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