У Володимирі-Волинському вдовам бійців АТО вручили допомогу
Сьогодні, 19:42
12 жовтня у залі засідань міськвиконкому з вдовами та сім’ями загиблих у АТО героїв зустрівся міський голова Петро Саганюк.
Зустріч відбулася напередодні Дня захисника України, - пише БУГ.
Мер виголосив слова підтримки і вручив сім’ям матеріальну допомогу.
Нагадаємо, у Володимирі-Волинському 14-го жовтня відбудеться ряд заходів з нагоди Дня захисника України, Дня козацтва і річниці створення УПА.
Об 11-ій годині відбудеться панахида біля пам’ятника героям ОУН-УПА. Звідти урочистою ходою володимирчани пройдуть до меморіальної дошки загиблим в АТО героям.
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Зустріч відбулася напередодні Дня захисника України, - пише БУГ.
Мер виголосив слова підтримки і вручив сім’ям матеріальну допомогу.
Нагадаємо, у Володимирі-Волинському 14-го жовтня відбудеться ряд заходів з нагоди Дня захисника України, Дня козацтва і річниці створення УПА.
Об 11-ій годині відбудеться панахида біля пам’ятника героям ОУН-УПА. Звідти урочистою ходою володимирчани пройдуть до меморіальної дошки загиблим в АТО героям.
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