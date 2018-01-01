У Володимирі-Волинському вдовам бійців АТО вручили допомогу

Петро Саганюк.



Зустріч відбулася напередодні Дня захисника України, - пише



Мер виголосив слова підтримки і вручив сім’ям матеріальну допомогу.



Нагадаємо, у Володимирі-Волинському 14-го жовтня відбудеться ряд заходів з нагоди Дня захисника України, Дня козацтва і річниці створення УПА.



Об 11-ій годині відбудеться панахида біля пам’ятника героям ОУН-УПА. Звідти урочистою ходою володимирчани пройдуть до меморіальної дошки загиблим в АТО героям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 жовтня у залі засідань міськвиконкому з вдовами та сім’ями загиблих у АТО героїв зустрівся міський головаЗустріч відбулася напередодні Дня захисника України, - пише БУГ Мер виголосив слова підтримки і вручив сім’ям матеріальну допомогу.Нагадаємо, у Володимирі-Волинському 14-го жовтня відбудеться ряд заходів з нагоди Дня захисника України, Дня козацтва і річниці створення УПА.Об 11-ій годині відбудеться панахида біля пам’ятника героям ОУН-УПА. Звідти урочистою ходою володимирчани пройдуть до меморіальної дошки загиблим в АТО героям.

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