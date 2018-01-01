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У Володимирі-Волинському вдовам бійців АТО вручили допомогу

У Володимирі-Волинському вдовам бійців АТО вручили допомогу
12 жовтня у залі засідань міськвиконкому з вдовами та сім’ями загиблих у АТО героїв зустрівся міський голова Петро Саганюк.

Зустріч відбулася напередодні Дня захисника України, - пише БУГ.

Мер виголосив слова підтримки і вручив сім’ям матеріальну допомогу.

Нагадаємо, у Володимирі-Волинському 14-го жовтня відбудеться ряд заходів з нагоди Дня захисника України, Дня козацтва і річниці створення УПА.

Об 11-ій годині відбудеться панахида біля пам’ятника героям ОУН-УПА. Звідти урочистою ходою володимирчани пройдуть до меморіальної дошки загиблим в АТО героям.

У Володимирі-Волинському вдовам бійців АТО вручили допомогу
У Володимирі-Волинському вдовам бійців АТО вручили допомогу

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Теги: АТО, Нововолинськ
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