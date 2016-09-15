Україну визнали найбіднішою країною в Європі
Сьогодні, 20:41
Згідно з оновленими даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), Україна стала найбіднішою країною в Європі.
У новому звіті МВФ за показником ВВП на душу населення Молдова нас обійшла, - повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на сторінці в Facebook, - пише gazeta.ua.
"А ми обійшли Папуа – Нову Гвінею. У новому звіті МВФ не тільки збільшений показник ВВП України, але і був переглянутий ВВП та інших країн", – зазначив Компанієць.
Так, кардинально були змінені показники Молдови, що призвело до істотного поліпшення її результатів.
Тепер Молдова займає 133 місце у світі з 2694,469 доларами ВВП на душу населення, а Україна - 134 місце в світі з 2656,01 доларами ВВП на душу населення.
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У новому звіті МВФ за показником ВВП на душу населення Молдова нас обійшла, - повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на сторінці в Facebook, - пише gazeta.ua.
"А ми обійшли Папуа – Нову Гвінею. У новому звіті МВФ не тільки збільшений показник ВВП України, але і був переглянутий ВВП та інших країн", – зазначив Компанієць.
Так, кардинально були змінені показники Молдови, що призвело до істотного поліпшення її результатів.
Тепер Молдова займає 133 місце у світі з 2694,469 доларами ВВП на душу населення, а Україна - 134 місце в світі з 2656,01 доларами ВВП на душу населення.
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