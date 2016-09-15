вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україну визнали найбіднішою країною в Європі

Україну визнали найбіднішою країною в Європі
Згідно з оновленими даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), Україна стала найбіднішою країною в Європі.

У новому звіті МВФ за показником ВВП на душу населення Молдова нас обійшла, - повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на сторінці в Facebook, - пише gazeta.ua.

"А ми обійшли Папуа – Нову Гвінею. У новому звіті МВФ не тільки збільшений показник ВВП України, але і був переглянутий ВВП та інших країн", – зазначив Компанієць.

Так, кардинально були змінені показники Молдови, що призвело до істотного поліпшення її результатів.

Тепер Молдова займає 133 місце у світі з 2694,469 доларами ВВП на душу населення, а Україна - 134 місце в світі з 2656,01 доларами ВВП на душу населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, МВФ, бідність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україну визнали найбіднішою країною в Європі
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Володимирі-Волинському вдовам бійців АТО вручили допомогу
Сьогодні, 19:42
Юна волинянка – серед переможців на Чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 19:20
У луцькому садочку висадили алею туй. ФОТО
Сьогодні, 19:03
Схожі новини
Україна очікує на черговий транш від МВФ Україна очікує на черговий транш від МВФ
15 вересень, 2016, 11:07
Яресько лякає зупинкою грошей від МВФ у разі зміни уряду Яресько лякає зупинкою грошей від МВФ у разі зміни уряду
09 лютий, 2016, 06:59
Депутати просять лучан не розчаровуватись у виборах Депутати просять лучан не розчаровуватись у виборах
28 жовтень, 2015, 10:11
«Україна – банкрут», - міністр економіки «Україна – банкрут», - міністр економіки
10 грудень, 2014, 21:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україну визнали найбіднішою країною в Європі
Сьогодні, 20:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
У Володимирі-Волинському вдовам бійців АТО вручили допомогу
Сьогодні, 19:42
 0
Юна волинянка – серед переможців на Чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 19:20
 0
У луцькому садочку висадили алею туй. ФОТО
Сьогодні, 19:03
 0
Медіа
відео
1/8