ЦВК оголосила вибори у 9 волинських ОТГ

Центральна виборча комісія призначила на неділю, 23 грудня 2018 року, перші вибори у дев’яти волинських об’єднаних територіальних громадах.Про це інформує Волинський центр розвитку місцевого самоврядування.Наводимо перелік об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Волинської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року згідно з постановою ЦВК.ОТГ, які утворилися у межах одного району:У Камінь-Каширському районі вибори відбудуться у Гуто-Боровенська сільська об’єднаній територіальній громаді (Гуто-Боровенська сільська рада (села Гута-Боровенська, Малі Голоби), Боровненська сільська рада (села Боровне, Житнівка, Надрічне), Великообзирська сільська рада (села Великий Обзир, Малий Обзир, Стобихва), Верхівська сільська рада (село Верхи), Олениненська сільська рада (село Оленине). Зауважимо, що це - перша ОТГ у Камінь-Каширському районі.У Ківерцівському районі перші вибори відбудуться у Тростянецькій сільській об’єднаній територіальній громаді (Тростянецька сільська рада (села Тростянець, Лички, Острів, Хопнів, Яромель), Завітненська сільська рада (села Завітне, Човниця), Озерська сільська рада (села Озеро, Гайове), Омельненська сільська рада (село Омельне).Також слід чекати виборів у першій міській ОТГ у цьому районі - Ківерцівській міській об’єднаній територіальній громаді (Ківерцівська міська рада (місто Ківерці), Сокиричівська сільська рада (села Сокиричі, Бодячів, Дідовичі, Заброди, Конопелька, Муравище), Суська сільська рада (села Суськ, Звози, Славне, Словатичі).У Локачинському районі волевиявлення відбудеться у Привітненській сільській об’єднаній територіальній громаді (Привітненська сільська рада (села Привітне, Коритниця), Білопільська сільська рада (села Білопіль, Кути), Бубнівська сільська рада (села Бубнів, Линів), Колпитівська сільська рада (село Колпитів).У Луцькому районі вибори відбудуться у двох громадах - Гіркополонківській сільській об’єднаній територіальній громаді ( Гіркополонківська сільська рада (села Гірка Полонка, Оздів, Полонка), Лаврівська сільська рада (село Лаврів), Ратнівська сільська рада (села Ратнів, Вікторяни) та Підгайцівській сільській об’єднаній територіальній громаді (Підгайцівська сільська рада (села Підгайці, Крупа, Струмівка), Лищенська сільська рада (села Лище, Воротнів).У Старовижівському районі, де громади об’єдналися довкола районного центру, відбудуться вибори у Старовижівській селищній об’єднаній територіальній громаді (Старовижівська селищна рада (смт Стара Вижівка, села Брідки, Мельники), Галиновільська сільська рада (села Галина Воля, Смолярі), Мизівська сільська рада (село Мизове), Нововижвівська сільська рада (села Нова Вижва, Рудка, Хотивель), Поліська сільська рада (села Поліське, Брунетівка, Чевель), Седлищенська сільська рада (села Седлище, Борзова, Черемшанка).Також на території Волинської області відбудуться перші вибори в об’єднаних територіальних громадах, які утворені на території суміжих адміністративно-територіальних одиниць.Зокрема, на території Локачинського і Володимир-Волинського районів - уВійницькій сільській об’єднаній територіальній громаді (Локачинський район: Війницька сільська рада (села Війниця, Губин, Михайлівка, Павловичі, Тумин), Озютичівська сільська рада (села Озютичі, Запуст); Володимир-Волинський район: Березовичівська сільська рада (села Березовичі, Бегета, Бобичі, Міжлісся, Хворостів, Яковичі).Також ОТГ утворилася на території Луцького та Ківерцівського районів - це Липинська сільська об’єднана територіальна громада (Луцький район: Липинська сільська рада (село Липини); Ківерцівський район: Борохівська сільська рада (села Борохів, Вишнів, Діброва).До того ж ЦВК оголосила додаткові вибори у семи волинських ОТГ.