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Луцьк 50 років тому: ретро-фото

Луцьк 50 років тому: ретро-фото
У мережі опублікували світлину, як виглядав центр Луцька півстоліття тому – у 1968 році.

Фото оприлюднила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.

«Затишний Луцьк зразка 1968 року. Впізнаєте, де це?» - поцікавилася вона у дописі.

Луцьк 50 років тому: ретро-фото


У коментарях користувачі зазначили, що на фото – вхід до колишнього парку, який раніше розташовувався у центрі Луцька.

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Теги: історія, Луцьк
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