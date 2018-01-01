Луцьк 50 років тому: ретро-фото
Сьогодні, 21:54
У мережі опублікували світлину, як виглядав центр Луцька півстоліття тому – у 1968 році.
Фото оприлюднила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Затишний Луцьк зразка 1968 року. Впізнаєте, де це?» - поцікавилася вона у дописі.
У коментарях користувачі зазначили, що на фото – вхід до колишнього парку, який раніше розташовувався у центрі Луцька.
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Фото оприлюднила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Затишний Луцьк зразка 1968 року. Впізнаєте, де це?» - поцікавилася вона у дописі.
У коментарях користувачі зазначили, що на фото – вхід до колишнього парку, який раніше розташовувався у центрі Луцька.
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