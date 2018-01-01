На Волині за хабар поліцейському не «сідають», - ЗМІ





З часу створення патрульної поліції на Волині відкрито 24 кримінальні провадження за фактами пропозиції неправомірної вигоди її працівникам і 4 провадження за фактами її прийняття, - йдеться у статті Оксани Петрук на шпальтах видання



Патрульна поліція на Волині з’явилась наприкінці 2015 року. Спочатку в обласному центрі, а згодом в містах обласного значення і районах. За інформацією прокуратури, відтоді щороку до суду скеровують один обвинувальний акт щодо співробітників патрульної поліції за статтею 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Проте за цей злочин не сів ще ніхто.



Здебільшого патрульним пропонують «домовитися» нетверезі водії. Суми, на яких «попались» правоохоронці коливаються від 1000 до 8000 гривень. Отже, у 2015-му до Луцького міськрайонного суду було скеровано обвинувальний акт відносно поліцейського роти дорожньо-патрульної служби Головного управління Національної поліції України у Волинській області Сергія Кримчука. Виконуючи свої службові обов’язки він зупинив ВАЗ, яким керував водій з ознаками сп’яніння. За непроходження огляду порушник запропонував правоохоронцю 2 тисячі гривень і той погодився.



Проте таких коштів водій при собі не мав, тож пообіцяв їх привезти в обумовлене місце. Все так і відбулося, проте вже із залученням працівників СБУ та прокуратури. У суді прокуратура уклала з Сергієм Кримчуком угоду про визнання винуватості. Тож зловмисник відбувся штрафом у 20,4 тисячі гривень та забороною обіймати посади в правоохоронних органах протягом трьох років.



У 2016 році прокуратура скерувала до Луцького міськрайонного суду справу про вимагання і отримання неправомірної вигоди одразу двома працівниками дорожньо-патрульної служби ГУ НП у Волинській області Миколою Бондаревим та Сергієм Грачуком.



Вони зупинили автомобіль на іноземній реєстрації і за неперешкоджання його пересуванню територією України взяли 1000 гривень. Провину визнали, угоду з прокурором уклали. До правоохоронців застосували те ж саме покарання – по 20400 гривень штрафу і заборону обіймати посади на три роки.



Трішки більшим штрафом у 2017 році відбувся від «криміналу» інспектор із Каменя-Каширського Микола Романюк – 25500 гривень.



Він теж уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Щоправда, з нетверезого водія він «збивав» аж 8000 гривень.



Нині ж у Ковельському міськрайонному суді розглядається справа відносно тимчасового виконувача обов’язків старшого інспектора роти з обслуговування м. Ковель Управління патрульної поліції у Волинській області Павла Науменка. Його обвинувачують одразу за двома статтями Кримінального кодексу: 263 (носіння, зберігання, збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин без дозволу) та 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі, повторно, або за попередньою змовою з групою осіб).



Посадовець тричі вимагав та одержував кошти за безперешкодне перевезення вантажними автомобілями приватного підприємця лісосировини автомобільною дорогою у Любомльському районі.



Затримали Павла Науменка під час одержання чергового «траншу» обсягом 3 тисячі гривень. Сталося це у березні 2018-го року. Нині йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.



Прес-секретар патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук каже, що усі працівники, відносно яких є кримінальні провадження, або ж їх визнали винними у адмінправопорушеннях пов’язаних з корупцією, відсторонені від роботи.



«Серед 4 випадків хабарництва за цих три роки на нашу службу припав один. Решта стосується співробітників груп швидкого реагування, що підпорядковуються Головному управлінню національної поліції у Волинській області. Патрульна поліція Луцька підпорядковується Департаменту патрульної поліції у Києві. Наші співробітники не схиляють і не підбурюють громадян надати неправомірну вигоду за не оформлення протоколів. Більше того, у таких випадках, згідно інструкції, інспектори нагадують громадянину, який пропонує «порішати», про кримінальну відповідальність. Все це фіксується на камери. Зазвичай ми оприлюднюємо ці відео. Що ж до випадків хабарництва у патрульній службі, то, згідно закону, люди, відносно яких суд виносив вироки у кримінальних справах, або ж в адміністративних пов’язаних з корупцією, не мають права працювати в правоохоронних органах. Вони усі звільнені. Принаймні, у патрульній поліції вони поновлені не будуть», – наголошує Ольга Бузулук.



На цьому відео, оприлюдненому на YouTube-каналі патрульної поліції міста Луцька, зафіксована спроба надати неправомірну вигоду за не складання протоколу.







Отже, яка доля спіткала тих, хто підбурював патрульних? Хто був впевнений, що з ними можна вирішити питання іншим чином ніж за законом? За інформацією з Головного управління національної поліції у Волинській області за три роки розпочато 24 кримінальні провадження за ст. 369 КК України пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди працівникам патрульної поліції.



Сім проваджень закрили, як такі, в яких відсутній склад злочину, в двох досудове розслідування триває, а 15 справ з обвинувальними актами передано до суду. Та й ті майже у всіх випадках завершились угодою про визнання винуватості укладеною з прокуратурою і штрафом, часто навіть меншим, ніж за адмінправопорушення. Із грудня 2015 року до жовтня 2018 у Єдиному реєстрі судових рішень опубліковано 11 вироків у кримінальних справах за статтею 369 відносно осіб, які пропонували хабарі патрульним.



І лише одного хабародавця засудили до реального відбування покарання в місцях позбавлення волі на три роки. Обсяг неправомірної вигоди, яку пропонував поліцейському зловмисник – 3 тисячі гривень. Однак до цього інциденту він вже був судимий, тож і цього разу загримів за ґрати.



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Проте за цей злочин не сів ще ніхто.Здебільшого патрульним пропонують «домовитися» нетверезі водії. Суми, на яких «попались» правоохоронці коливаються від 1000 до 8000 гривень. Отже, у 2015-му до Луцького міськрайонного суду було скеровано обвинувальний акт відносно поліцейського роти дорожньо-патрульної служби Головного управління Національної поліції України у Волинській області. Виконуючи свої службові обов’язки він зупинив ВАЗ, яким керував водій з ознаками сп’яніння. За непроходження огляду порушник запропонував правоохоронцю 2 тисячі гривень і той погодився.Проте таких коштів водій при собі не мав, тож пообіцяв їх привезти в обумовлене місце. Все так і відбулося, проте вже із залученням працівників СБУ та прокуратури. У суді прокуратура уклала з Сергієм Кримчуком угоду про визнання винуватості. Тож зловмисник відбувся штрафом у 20,4 тисячі гривень та забороною обіймати посади в правоохоронних органах протягом трьох років.У 2016 році прокуратура скерувала до Луцького міськрайонного суду справу про вимагання і отримання неправомірної вигоди одразу двома працівниками дорожньо-патрульної служби ГУ НП у Волинській областітаВони зупинили автомобіль на іноземній реєстрації і за неперешкоджання його пересуванню територією України взяли 1000 гривень. Провину визнали, угоду з прокурором уклали. До правоохоронців застосували те ж саме покарання – по 20400 гривень штрафу і заборону обіймати посади на три роки.Трішки більшим штрафом у 2017 році відбувся від «криміналу» інспектор із Каменя-Каширського– 25500 гривень.Він теж уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Щоправда, з нетверезого водія він «збивав» аж 8000 гривень.Нині ж у Ковельському міськрайонному суді розглядається справа відносно тимчасового виконувача обов’язків старшого інспектора роти з обслуговування м. Ковель Управління патрульної поліції у Волинській області. Його обвинувачують одразу за двома статтями Кримінального кодексу: 263 (носіння, зберігання, збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин без дозволу) та 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі, повторно, або за попередньою змовою з групою осіб).Посадовець тричі вимагав та одержував кошти за безперешкодне перевезення вантажними автомобілями приватного підприємця лісосировини автомобільною дорогою у Любомльському районі.Затримали Павла Науменка під час одержання чергового «траншу» обсягом 3 тисячі гривень. Сталося це у березні 2018-го року. Нині йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.Прес-секретар патрульної поліції Волинської областікаже, що усі працівники, відносно яких є кримінальні провадження, або ж їх визнали винними у адмінправопорушеннях пов’язаних з корупцією, відсторонені від роботи.«Серед 4 випадків хабарництва за цих три роки на нашу службу припав один. Решта стосується співробітників груп швидкого реагування, що підпорядковуються Головному управлінню національної поліції у Волинській області. Патрульна поліція Луцька підпорядковується Департаменту патрульної поліції у Києві. Наші співробітники не схиляють і не підбурюють громадян надати неправомірну вигоду за не оформлення протоколів. Більше того, у таких випадках, згідно інструкції, інспектори нагадують громадянину, який пропонує «порішати», про кримінальну відповідальність. Все це фіксується на камери. Зазвичай ми оприлюднюємо ці відео. Що ж до випадків хабарництва у патрульній службі, то, згідно закону, люди, відносно яких суд виносив вироки у кримінальних справах, або ж в адміністративних пов’язаних з корупцією, не мають права працювати в правоохоронних органах. Вони усі звільнені. Принаймні, у патрульній поліції вони поновлені не будуть», – наголошує Ольга Бузулук.На цьому відео, оприлюдненому на YouTube-каналі патрульної поліції міста Луцька, зафіксована спроба надати неправомірну вигоду за не складання протоколу.Отже, яка доля спіткала тих, хто підбурював патрульних? Хто був впевнений, що з ними можна вирішити питання іншим чином ніж за законом? За інформацією з Головного управління національної поліції у Волинській області за три роки розпочато 24 кримінальні провадження за ст. 369 КК України пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди працівникам патрульної поліції.Сім проваджень закрили, як такі, в яких відсутній склад злочину, в двох досудове розслідування триває, а 15 справ з обвинувальними актами передано до суду. Та й ті майже у всіх випадках завершились угодою про визнання винуватості укладеною з прокуратурою і штрафом, часто навіть меншим, ніж за адмінправопорушення. Із грудня 2015 року до жовтня 2018 у Єдиному реєстрі судових рішень опубліковано 11 вироків у кримінальних справах за статтею 369 відносно осіб, які пропонували хабарі патрульним.І лише одного хабародавця засудили до реального відбування покарання в місцях позбавлення волі на три роки. Обсяг неправомірної вигоди, яку пропонував поліцейському зловмисник – 3 тисячі гривень. Однак до цього інциденту він вже був судимий, тож і цього разу загримів за ґрати.

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