Як у Луцьку святкували День юнната. ФОТО
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У рамках проведення обласної акції «День юного натураліста», в якій взяли участь понад 150 учнів і студентів, у центральному парку Луцька відбувся екологічний квест «Світ в твоїх руках».
Про це повідомляє Волинський обласний еколого-натуралістичний центр у Facebook.
Захід провели на чистому повітрі, щоб вкотре насолодитися красою природи, приходом осені.
Кожна команда представила свою назву та девіз, ознайомилася з умовами проведення квесту та відправилася на станції для виконання завдання.
Всі станції – це випробування для учасників. Вони демонстрували свої вміння на зупинках: «Пернаті друзі», «Легені планети», «Довкілля», «Природні лікарі», «Квітковий вернісаж».
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Про це повідомляє Волинський обласний еколого-натуралістичний центр у Facebook.
Захід провели на чистому повітрі, щоб вкотре насолодитися красою природи, приходом осені.
Кожна команда представила свою назву та девіз, ознайомилася з умовами проведення квесту та відправилася на станції для виконання завдання.
Всі станції – це випробування для учасників. Вони демонстрували свої вміння на зупинках: «Пернаті друзі», «Легені планети», «Довкілля», «Природні лікарі», «Квітковий вернісаж».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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