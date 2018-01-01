Як у Луцьку святкували День юнната. ФОТО

У рамках проведення обласної акції «День юного натураліста», в якій взяли участь понад 150 учнів і студентів, у центральному парку Луцька відбувся екологічний квест «Світ в твоїх руках».Про це повідомляє Волинський обласний еколого-натуралістичний центр у Facebook.Захід провели на чистому повітрі, щоб вкотре насолодитися красою природи, приходом осені.Кожна команда представила свою назву та девіз, ознайомилася з умовами проведення квесту та відправилася на станції для виконання завдання.Всі станції – це випробування для учасників. Вони демонстрували свої вміння на зупинках: «Пернаті друзі», «Легені планети», «Довкілля», «Природні лікарі», «Квітковий вернісаж».