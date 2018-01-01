вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Луцьку святкували День юнната. ФОТО

Як у Луцьку святкували День юнната. ФОТО
У рамках проведення обласної акції «День юного натураліста», в якій взяли участь понад 150 учнів і студентів, у центральному парку Луцька відбувся екологічний квест «Світ в твоїх руках».

Про це повідомляє Волинський обласний еколого-натуралістичний центр у Facebook.

Захід провели на чистому повітрі, щоб вкотре насолодитися красою природи, приходом осені.

Кожна команда представила свою назву та девіз, ознайомилася з умовами проведення квесту та відправилася на станції для виконання завдання.

Всі станції – це випробування для учасників. Вони демонстрували свої вміння на зупинках: «Пернаті друзі», «Легені планети», «Довкілля», «Природні лікарі», «Квітковий вернісаж».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: природа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У муніципалів виникли претензії до керівника луцького депо. ФОТО
Сьогодні, 23:15
Той, хто пройшов крізь вогонь: воїн легендарної роти «Світязь» Микола Мельник
Сьогодні, 22:55
Як у Луцьку святкували День юнната. ФОТО
Сьогодні, 22:28
На Волині за хабар поліцейському не «сідають», - ЗМІ
Сьогодні, 22:13
Луцьк 50 років тому: ретро-фото
Сьогодні, 21:54
Схожі новини
Наче пожежа: видовищний захід сонця на волинському озері. ФОТО Наче пожежа: видовищний захід сонця на волинському озері. ФОТО
25 вересень, 21:31
Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву
19 вересень, 22:08
Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО Чарівний світанок на волинському озері. ФОТО
21 серпень, 06:09
Опублікували чарівні світлини волинського озера Опублікували чарівні світлини волинського озера
07 серпень, 08:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У муніципалів виникли претензії до керівника луцького депо. ФОТО
Сьогодні, 23:15
 0
Той, хто пройшов крізь вогонь: воїн легендарної роти «Світязь» Микола Мельник
Сьогодні, 22:55
 0
Як у Луцьку святкували День юнната. ФОТО
Сьогодні, 22:28
 0
На Волині за хабар поліцейському не «сідають», - ЗМІ
Сьогодні, 22:13
 0
Луцьк 50 років тому: ретро-фото
Сьогодні, 21:54
 0
Медіа
відео
1/8