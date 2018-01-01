Той, хто пройшов крізь вогонь: воїн легендарної роти «Світязь» Микола Мельник

Командир взводу роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» старший лейтенант поліціїпройшов пекло Іловайська та Вуглегірська.Про історію цього бійця повідомили у СК ГУНП в області.Чоловік народився у 1976 році в селі Боровичі Маневицького району. Після строкової військової служби в лавах Національної гвардії України він пройшов відбір до правоохоронних органів. Однак, пропрацювавши декілька років звільнився. Здавалося, вже нічого його не пов’язуватиме зі службою та погонами. Проте розпочалася війна.«У 2014 році працював у банку. Коли почалися революція Гідності, а потім війна з російським окупантом, то не міг бути осторонь цих вирішальних для української державності подій. Прийшов добровольцем у новостворений підрозділ особливого призначення «Світязь» і вже в липні 2014 року вирушив разом із побратимами на схід країни», - згадує Микола Мельник.Першим випробуванням на міцність для волинянина та бійців роти патрульної служби особливого призначення стали бої за Іловайськ. Тоді в боротьбі з агресором загинули семеро бійців «Світязя»:. Наступними були бої за Вуглегірськ.«Наша рота пройшла випробування війною. Ми вистояли, бо відчували велику підтримку рідних, друзів, всіх земляків, - розповідає Микола Мельник. - Кожен із нас розуміє значимість цієї боротьби. Ми захищаємо незалежність і свободу України, відстоюємо майбутнє нашої держави, наших дітей».Боєць із щирими і теплими почуттями розповідає про побратимів, які згуртувалися в боях у надійний та міцний колектив.З перших днів поряд з Миколою Мельником у роті особливого призначення несе службу його молодший брат. Вони разом пройшли бої за Іловайськ і Вуглегірськ. Нині брати беруть участь у забезпеченні правопорядку в зоні проведення операції об’єднаних сил, несуть службу на території рідної Волині.У 2015 році указом президента України Миколу Мельника відзначено медаллю «Захиснику Вітчизни». Окрім того, за сумлінну службу та виконання службових обов’язків він нагороджений відзнаками та подяками МВС України.Нагадаємо, добровольчу роту патрульної поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ. Мужність і відвагу його бійців під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено державними нагородами. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу, «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.